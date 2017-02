Compromís y PSPV apoyan la universidad en el Cabanyal frente a València en Comú

Dos de los socios del Govern de la Nau, Compromís y el Partido Socialista, dieron ayer su apoyo explícito a la propuesta de la Universidad Europea para instalarse en el barrio del Cabanyal. No comparten el bloqueo que el tercer socio, València en Comú, ha impuesto al proyecto, aunque creen que ese obstáculo puede superarse con diálogo. El alcalde, Joan Ribó, ya anunció ayer la convocatoria de una reunión para tratar este asunto y cree que con las debidas garantías de transparencia, no debe haber problema.

La intención de la Universidad Europea es instalar su campus „ahora está repartida en varias sedes„ en el entorno del Bulevar San Pedro, en varias manzanas situadas entre esta calle, la mayoría de la cual está derribada y es propiedad municipal, y la calle Serraría, justo detrás de la estación del Cabanyal.

Para sus previsibles 5.000 alumnos necesita al menos 14.000 metros cuadrados de techo y la fórmula propuesta para ocupar esas manzanas es una permuta por otros terrenos en la Malva-rosa. De la operación, por último, se encargaría una firma intermediaria que construiría el campus y luego lo arrendaría a la universidad.

Y ahí es donde vienen las objeciones de València en Comú, concretamente de la concejala de Patrimonio, María Oliver, que recela de esa operación y además cree que este proyecto, íntegramente privado, puede perjudicar a las universidades públicas que hay en las proximidades: la Universitat de València y la Universidad Politécnica.

El alcalde, Joan Ribó, cree, no obstante, que puede llegarse a un acuerdo y para ello ha convocado una reunión urgente de los tres socios de gobierno. Según dijo ayer, «todos tenemos claro que es posible que la Universidad Europea esté allí», ya que «nos puede ayudar mucho a normalizar la vida en el Cabanyal, a activar la vida en el barrio» . «Ahora lo que queremos „precisó„ es clarificar los mecanismos para que sean transparentes».

Mecanismos claros

Ribó se refería en concreto a la permuta de los solares y el cambio de usos de la parcela del Cabanyal para que pase a ser dotacional, operaciones que hay que realizar «de una manera clara y transparente para que no haya ningún problema». «Eso es lo que estamos debatiendo», apostilló.

En cuanto a la supuesta necesidad de consultar a las universidades públicas sobre la conveniencia de este proyecto, Ribó aseguró que no es necesario. «En ningún momento „dijo„ nos han planteado ningún problema al respecto. Aquí hay un problema de transparencia y de clarificar los procesos. Las universidades públicas están cerca, nos interesa lo que dicen, pero desde el punto de vista legal no es preciso pedir su opinión. Si podemos tener su consenso, muy bien, pero no es imprescindible. Lo que tiene que estar claro es que todos los procesos se hagan rápidamente y con luz y taquígrafos», sentenció.

Por su parte, el concejal de Desarrollo Urbano, el socialista Vicent Sarrià, explicó que el proyecto se encuentra en una fase muy inicial y que por lo que conocen hasta el momento «no hay ninguna incompatibilidad urbanística». Es más, considera que «desde el punto de vista político es una actividad que contribuirá a revitalizar una zona muy complicada del barrio, la mayoría de la cual, además, son solares municipales».

Así pues, Vicent Sarria entiende que «habrá que hablar con la Concejalía de Patrimonio y ver las fórmulas para la concesión, la tasación de los solares permutados, las compensaciones etc., que es donde ha venido el problema». A su juicio, lo del intermediario privado ha generado dudas que él comprende y que se deben resolver, pues se trata de un proyecto que «cuadra» con lo que quieren para el Cabanyal: «muchas soluciones distintas»