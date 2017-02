"La Albufera no puede estar pendiente de que llueva o no llueva para sobrevivir"

«La Albufera está ahora mismo en un buen estado ecológico, pero su supervivencia no puede seguir dependiendo de que llueva o no llueva o de que haya o no aportaciones de Tous. Nuestro objetivo es seguir reclamando esa dotación de caudales que garantice su recuperación», manifestó ayer la consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural Elena Cebrián.

La consellera asistió ayer en el Racó d´ l´ Olla a la presentación del libro «Trenta anys, trenta mirades» con el que la Fundación Aguas de Valencia ha querido celebrar en el día internacional de los Humedales las tres décadas (1986-2016) transcurridas desde la declaración del Parque Natural de la Albufera.

El libro, en el que Vicent Llorens i Bosco Dies de la Fundació Assut se han responsabilizado de los textos, recoge 30 testimonios de personas que desde diversos sectores han jugado „jugaron y en algún caso juegan todavía„ un papel esencial en la protección de este espacio natural valenciano.

Entre los testimonios, en los que destacan los apuntados por ecologistas, naturalistas, expertos universitarios, ingenieros,agricultores, arroceros y gestores públicos y privados, además de auténticos pioneros en la defensa del espacio natural, existe una rara unanimidad: una dotación suficiente de agua en términos de cantidad y calidad es la asignatura pendiente del espacio natural y la que impide su consolidación. «Los ciudadanos saben que la Albufera ha llegado a estar a niveles muy preocupantes, que solo las lluvias de las últimas semanas han logrado paliar, per0 no se puede mantener constantemente esa incertidumbre y vamos a seguir reivindicando que exista una reserva de agua garantizada para el parque natural», apuntó la consellera de Medio Ambiente.

Por su parte, Eugenio Calabuig, presidente de la Fundación Aguas de Valencia, manifestó el compromiso de esta empresa con la recuperación medioambiental de la Albufera y en la divulgación de sus valores, «fomentando entre los ciudadanos su pasión y cariño por esta joya del imaginario colectivo».

Una parte de Valencia

El acto contó también con la asistencia del concejal delegado de Devesa-Albufera del Ayuntamiento de Valencia, Sergi Campillo, quien admitió la permanencia de conflictos de intereses treinta años después de la declaración del espacio como parque natural.

Sergi Campillo hizo un pronunciamiento asegurando que la corporación municipal tiene un proyecto para el parque natural de la Albufera como «parte esencial de nuestro proyecto de ciudad» y en especial «la conexión de Valencia con la Albufera». Finalmente, el edil expresó su «respeto por las personas que viven en el Parque Natural.