Los vicentinos se movilizan para que la Roqueta no sea «un edificio de oficinas»

Las entidades vicentinas han anunciado una movilización general para pedir una excavación completa y en profundidad del Monasterio de San Vicente de la Roqueta y evitar que el edificio se convierta en «un edificio de oficinas», que, según dicen, es lo que parece que se va a hacer a juzgar por el aspecto de la fachada. Su intención es elaborar un documento invocando la Ley de la Memoria Histórica y luego dirigirse a todos los partidos políticos y entidades culturales para consensuarlo y presentarlo por registro de entrada en el Ayuntamiento de Valencia, que es el titular del edificio y el responsable de la rehabilitación.

Rosa Araixa, presidenta del Foro Cultural Valenciano La Roqueta, teme que la reforma del monasterio, de cuya fachada han desaparecido la práctica totalidad de los elementos históricos para quedarse con ventanas cuadradas de aluminio, convierta la cuna del Cristianismo valenciano en un edificio de oficinas. Recuerda que el propio alcalde, Joan Ribó, ha dicho que será para un uso público aún por determinar.

Primero la excavación

Así pues, exige que se haga la excavación del monasterio «con toda la profundidad que merece el tema» y luego se dedique al mártir, porque «es evidente que si sale la tumba de San Vicente o restos importantes de la época el edificio no se va a poder dedicar a otra cosa que no sea la memoria del santo».

Para que eso sea así, el Foro Cultural Valenciano La Roqueta, junto con el resto de entidades vicentinas, tiene previsto elaborar un documento en el que invocará a la Ley de la Memoria Histórica para exigir la conservación del Monasterio de San Vicente de la Roqueta y su dedicación al mártir, patrón de Valencia, recuerda Araixa.

«El monasterio de la Roqueta no es un edificio para hacer oficinas. Este monasterio es el patrimonio valenciano y con eso no se puede jugar cada cuatro años», advierte Araixa a los dirigentes municipales. «Hay que respetar al pueblo, sean laicos o religiosos. No pueden cambiar las cosas porque ellos no sean creyentes. Los cristianos merecemos respeto. Y no ya los cristianos, sino la gente que sabe lo que significa el monasterio de la Roqueta», asegura esta destacada vicentina, que recuerda que ahí rezó por primera vez el Rey Dos Jaime y que «ahí están enterrados los primeros cristianos valencianos».

En cuanto al aspecto exterior del monumento, la presidenta del Foro Cultural Valenciano La Roqueta, asegura que es un «chasco». «Se han cargado „dice„ la estética del monumento y ya no nos fiamos de lo que digan de sus usos, porque es evidente que lo quieren convertir en un edificio de oficinas».

Rosa Araixa recuerda que el Consell Valencià de Cultura ya dictaminó hace doce años la necesidad de restaurar el Monasterio de la San Vicente Mártir y dedicarlo al santo, algo que ellos defienden.