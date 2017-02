Ribó y Carmena reivindican en València más financiación para los servicios públicos

Los alcaldes de Madrid y València, Manuela Carmena y Joan Ribó, respectivamente, han reivindicado este jueves que ha llegado el momento de "mejorar la financiación local y no empeorarla", ya que han insistido en que son las administraciones "más cercanas a la ciudadanía" y las encargadas de prestar los servicios básicos.

Así lo han remarcado Carmena y Ribó a los medios de comunicación, antes de participar en la Jornadas Municipalistas por una Financiación Local Justa que se celebran desde este jueves y hasta mañana viernes en el Palacio de Congresos de Valencia, y que han reunido a alcaldes y concejales de las principales ciudades españolas para abordar esta cuestión. Las Jornadas concluirán con la Declaración de València por una financiación local "justa".

Ribó ha remarcado que las ciudades son cada vez más importantes porque en ellas "vive la mayoría de la gente", ofrecen la "mayoría de servicios" y cada vez la gobernanza es mayor y se manifiesta en muchos aspectos que van desde la ayuda a los refugiados hasta los temas de lucha contra el Cambio Climático.

"Las ciudades son importantes y necesitamos tener una financiación adecuada. Ese es el gran objetivo de estas jornadas porque los municipios españoles tienen una financiación muy por debajo de lo que en principio la Constitución les asigna en cuanto a servicios y esta ha sido siempre una asignatura pendiente de nuestra democracia", ha subrayado el primer edil de València.

Por eso, ha destacado que en estas jornadas participan alcaldes de "todos los partidos del abanico político español" que van desde Bildu hasta el PP pasando por formaciones de tipo nacionalista. "Hemos venido aquí a reflexionar en común respecto a las necesidades económicas de los municipios y sobre problemas concretos derivados de determinadas leyes que ha impuesto el PP en al pasada legislatura como la regla de gasto y otros corsés de tipo económico", ha explicado.

En este sentido, ha insistido en que el objetivo es decirle al Gobierno que los ayuntamientos no tienen déficit, sino superávit y "un nivel de endeudamiento muy bajo" y, por tanto, "tenemos que tener autonomía para gestionar nuestros recursos para dar servicios a nuestros ciudadanos", ha defendido Ribó.



"Empeoramiento realmente sorprendente"

En similares términos se ha pronunciado Carmena quien se ha mostrado "encantada" de estar en València y ha destacado que es necesario mejorar los conceptos de financiación y "procurar no empeorarla" ya que ha lamentado que ahora mismo hay "una situación de empeoramiento realmente sorprendente" consecuencia de la ley de estabilidad presupuestaria.

A su juicio, la norma ha provocado el efecto contrario a lo que pretendía que era evitar que hubiera una morosidad de los ayuntamientos. "Muchos no solo no nos estamos endeudando, sino que tenemos superávit y estamos pagando nuestras facturas, en el caso de Madrid, a 10 días, pero cuando tenemos un excedente no lo podemos ampliar de una manera económicamente rentable y por tanto no solamente es una problema de las ciudades, sino de la economía del Estado", ha sostenido.

Por ello, ha considerado que una aplicación "conveniente y en beneficio de la ciudad" significa conseguir que en las ciudades "haya más posibilidad de trabajo" y que ese excedente pueda ser empleado "en beneficio general de la ciudad". "Para eso estamos aquí, para ver cómo podemos convencer de que ha llegado el momento de mejorar la financiación y no empeorarla", ha zanjado.



Reivindicación histórica

Por su parte, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, ha puntualizado que desde la Generalitat Valenciana se suman a la exigencia de una financiación "justa" porque ha defendido que todo lo que hacen los alcaldes "afecta a la vida cotidiana de los ciudadanos y a sus servicios básicos".

En ese sentido, ha indicado que ésta es una reivindicación "histórica" que desde las CCAA también. "Somos las administraciones más cercanas a los ciudadanos pero, sin embargo, somos los que tenemos el corsé más grande y a eso hay que poner punto y final porque al final quienes lo pagan son los ciudadanos", ha remarcado.

En su intervención en la apertura de la sesión, Soler ha instado a ayuntamientos y comunidades autónomas a que se "alíen para romper la asimetría vertical en el reparto de los recursos en España que impone la Administración central".

Asimismo, ha insistido en que tiene que haber "una proporción entre el peso de las políticas de gasto de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos y la financiación que reciben". Para ello, ve necesario "evaluar el coste de las competencias básicas que tiene cada nivel de administración, de forma que se le asignen proporcionalmente a cada una los recursos que le correspondan".

Según Vicent Soler, esto supone "cambiar el criterio actual de que la Administración central asigna de forma arbitraria a comunidades autónomas y ayuntamientos una parte del total de los recursos públicos que recauda, siendo a la vez juez y parte".

"Es necesario romper el tabú de la asignación de recursos que se reserva la Administración central para ella misma. Se ha hecho una distribución de competencias, pero en paralelo no se han hecho los análisis de los recursos que han de acompañar esas competencias", ha indicado Soler.