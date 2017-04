"¿Quien es ese santo que llevan en procesión?"

«Somos escoceses y católicos». Ven pasar la imagen de San Vicente del altar del Carmen por la calle Serranos y quieren saber más. «Es Saint Vicent». Están sorprendidos no tanto por las procesiones, sino por los altares. «Los hemos visto andando por la ciudad. ¿Para qué son?». No han debido pillar a los niños del «miracle» en plena acción. Y así, hasta acabar la charla catequizadora, de la que salen satisfechos. No cabe esperar que San Vicente Ferrer sea un festejo popular para el visitante. No es tan reconocible como la reciente Semana Santa. Algunos se detienen, a pie, con el plano en la mano, delante del altar de turno. Muchos en el Tossal. Pero aunque la acústica es buena, lo que ven es a unos niños vestidos de época interpretando algo que no entienden, peo que salta a la vista que es un tema religioso. Es el público de casa el que mejor lo pasa y el que, seguramente, necesitaría un programa general de donde, cuando y cómo ver los actos de San Vicente Ferrer. No existe un listado, con un horario más o menos aproximado para contemplar las representaciones o ver las imágenes en procesión o entronizándose. Por ejemplo, como la espectacular subida de anoche en el Carmen, con el patrón literalmente volando sobre unos alambres mientras daba la sensación de que saludaba al público.

La sanvicenteña es una fiesta con su punto de anarquía: algunos altares celebrarán su fiesta el próximo fin de semana (este año, el Ángel Custodio sí que lo celebra en las fiestas de precepto) y el Mercado acabará sus fiestas mañana, 24 horas más tarde que los demás. Pero da suficientes estímulos visuales para, seguramente, ponerse más en orden. Para el de casa y para los escoceses católicos, aunque su mirada sea fugaz.

Actos para hoy

El día de San Vicente Ferrer estará formado por actos conjuntos y por los que se celebran en cada uno de los altares. Así, la jornada empezará con la misa de la Catedral que, a las 10.30 horas, en cuya homilía, predicará el fraile dominico Salvador Serralta.

El acto más multitudinario es la Procesión Cívica, que partirá del ayuntamiento a las doce y en el que intervienen no sólo los altares y los niños de los «miracles», sino las entidades festivas, especialmente fallas, invitadas a tal efecto por los altares.

La Procesión General partirá de la Catedral y será a las siete de la tarde. Durante la tarde, los niños repetirán las representaciones en los altares hasta que, por la noche, se bajen las imágenes.