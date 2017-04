Andalucía, moros, vicentinos y el 'Negret'

El encendido del particular «Real de la Feria» dio inicio anoche a la Feria Andaluza, una particular Feria de Abril, trasplantada al Jardín del Turia, donde permanecerá durante toda la semana. El recinto está formado, como es fácil imaginar, por casetas donde se puede comer y beber, e intercalados en el programa, los dos fines de semana desde las ocho de la tarde, actuaciones de grupos de baile de diferentes asociaciones andaluzas de la Comunitat Valenciana y, a las diez de la noche, conciertos.

No debe extrañar este arraigo de la cultura andaluza en el «cap i casal» y no sólo por la cantidad de personas cuyos ancestros procedente de la mitad meridional de la península. Su estética tan particular desentona tan poco que, ya tanto éste como, sobre todo, el próximo fin de semana, y aunque el calendario se adentra en marzo, serán muchas las comisiones de falla que organizarán fiestas temáticas con esa inspiración.

Sin embargo, la Feria de Abril de València no es, ni mucho menos, el único evento que se celebrará en el «cap i casal» durante una semana en la que no disminuye el flujo festivo después de dos semanas protagonizadas por la Semana Santa y San Vicente. De tal forma que prácticamente el calendario festivo va a enlazar con el fin de semana de la Virgen de los Desamparados, ya en las jornadas del 13 y 14.



Junta Central Vicentina

Vuelve el mejor «miracle»

La Junta Central Vicentina iniciará el fin de semana con el acto de entrega de premios del concurso de «miracles» a las once de la mañana en el Salón de Actos de la ONCE. Será la ocasión de volver a ver en acción la espectacular representación del Altar del Tossal, ganadores del primer premio.



San Vicente del mocadoret

La «madre de todas las dansaes»

Los altares vicentinos vuelven a la actividad con los que lo celebran a la semana siguiente del día grande. El Altar del Mocadoret y el del Mercado de Colón son los que programan para esta fecha sus actos. Pero si hay un evento que ha crecido exponencialmente, es la «dansà» popular del primero de los altares. Es esta noche, a las once. Ya existía mucho antes de que los bailes tradicionales se pusieran de moda. De hecho, este año llegan a su edición número 31. Pero es tal la expectación que ha despertado en los últimos ejercicios, que se han visto obligados a modificar el recorrido. Los noctámbulos del centro de la ciudad pueden verse sorprendidos por cientos de personas vestidas co ropa tradicional paseando al ritmo de la música desde la Plaza Lope de Vega a la del Mercado Central. Una vez allí, junto a los Santos Juanes, empezará la dansà propiamente dicha.

Además, el Mocadoret tendrá tres jornadas con actos: el traslado de las imágenes (hoy a las 18 horas) la representación del «miracle» (hoy a las 20 horas); la procesión general (mañana a las 19:30 horas), la subida de la imagen (mañana a las 21 horas), una nueva representaci´´representación del miracle (lunes, a las 20.30 horas) y y la «baixà del sant» (martes a las 32.30 horas).



Cruces de mayo

Medio centenar para el día 3

El día 3 de mayo, medio centenar de calles y plazas de València y pedanías se despertarán con obras artísticas en flor con forma de cruz. Es la forma de celebrar el día del hallazgo de la Santa Cruz. A día de ayer, el número de comisiones de falla y entidades culturales o festivas inscritas rondaba la misma cantidad que el año pasado para participar en el concurso de Lo Rat Penat.

El certamen, por cierto, no ha estado exento de polémica, puesto que la entidad convocante anunció que tendría que realizarse sin dotación económica para los premios por, según se aseguraba, falta de apoyo del ayuntamiento. Finalmente sí que hay premios económicos para las mejores. Y ayer, el ayuntamiento dio su versión al respecto asegurando que «la dotación económica está incluida en el convenio anual firmado por la Concejalía de Cultura Festiva con Lo Rat Penat por una cantidad total de 15.000 euros destinados exclusivamente a tradiciones festivas en la ciudad de València» y que con esa dotación hay para pagar premios y subvencionar a las participantes, aparte de aportar otros servicios como organización del recorrido, regalos al jurado, vehículo, conductor y la cesión de instalaciones para la entrega de premios».

El año pasado fueron dos comisione de falla, Plaza de la Cruz y Duque de Gaeta, las ganadoras en las dos categorías A y B (divididas por tamaño y coste). Ambas repetirán participación, así como todas las que completaron el podio: la fiesta del Grupo Virgen de los Desamparados de Nazaret y la falla Maestro Gozalbo en A y las fallas Luis Lamarca y Zapadores y el Cristo de Nazaret (hubo un ex aequo en la tercera plaza) en la B.



Cristo del Grao

El 1 y el 3, los días grandes

El Negret recupera en los Poblats Marítims la imagen de figuras religiosas procesionando por sus calles. El lunes es el día grande con la recepción de la imagen desde el mar (13.00). Cuenta el relato que Vilanova del Grao y Russafa se disputaban la propiedad de la imagen, que habría bajado por el río Turia. El pleito se solucionó llevándola al mar y que la corriente la llevara a una u otra orilla, que finalmente fue la del margen izquierdo, razón por la que el Cristo preside ahora la iglesia de Santa María del Mar desde una capilla lateral. El día 3 tendrá lugar la procesión por las calles adyacentes (19.30 horas).



Besamanos a la virgen

Empieza el desfile de comisiones

Las comisiones de falla inician uno de los rituales establecidos en los últimos años: el besamanos a la imagen de la Virgen de los Desamparados. Es en la capilla de la Escolanía, en la calle Gobernador Viejo, donde se producirá el goteo durante dos fines de semana.

Hoy empezarán cinco sectores del «cap i casal», mientras que domingo y lunes será para un total de 26 juntas locales. Este ritual acabará a finales de mes, cuando incluso ya haya pasado la festividad de la Verge.



Moros y cristianos del Marítimo

Un «Mig Any» junto a la playa

La Agrupación de Comparsas de Moros y Cristianos Marítimo de Valencia celebra su «Mig Any», aunque sus días grandes sean en el mes de julio. Durante este fin de semana, el Paseo Marítimo retrocede en el tiempo con la presencia de un Campamento Festero, en el que ambas culturas expondrán productos y habilidades. El acto más llamativo es la Entrada Moro-Cristiana Infantil, el domingo a mediodía. Al acabar habrá un «puchero de campaña», que se hace en el momento y se puede adquirir.