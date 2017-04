La conselleria detecta una instrusión en Sociópolis y vuelve a tapiar los accesos

El llamativo incendio que el jueves tuvo lugar en uno de los edificio sin acabar de Sociópolis, propiedad de la Generalitat Valenciana, no causó daños importantes, y de hecho no afectó a la estructura del mismo. Así lo señalaron ayer a este diario fuentes de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), que indicaron que ayer sus técnicos acudieron para realizar una valoración de lo sucedido. A falta del informe que realizan policía y bomberos sobre las causas del fuego, desde el citado departamento autonómico explicaron que en esta visita al edificio observaron que los accesos a la construcción, que habían sido tapiados, estaban abiertos, por lo que alguien habría accedido a Sociópolis. Sin embargo, no se aventuraron a señalar si esta intrusión tendría relación con el incendio, una conclusión que dejan en manos del informe policial.

Sí indicaron que no es la primera vez que se ven obligados a tapiar las entradas y ayer las mismas fuentes explicaron que es la medida inmediata que se tomará, el volver a bloquear las entradas. Los técnicos comprobaron que alguien habría entrado al antiguo piso piloto, situado en la primera planta, pero no pudieron concretar si el fuego se había iniciado en el mismo o en la parte baja del edificio. El incendio solo afectó levemente a la fachada.

En lo que sí insistieron desde EIGE es en «la necesidad de que se lleve a cabo la urbanización del entorno de Sociópolis, para ponerlo en valor», una situación que entienden puede ayudar a evitar este tipo de asaltos.

Así, recordaron que justo ayer finalizaba el plazo de licitación para la urbanización para la que se destinarán más de 2 millones de euros y que supondrán la finalización de pavimentos, red de riego y jardinería; creación de parques e instalaciones deportivas; paso de peatones con semaforización o la revisión de las instalaciones, entre otras tareas.