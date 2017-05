Atacan con un cóctel molotov una imagen de la Virgen de los Desamparados en Vélez-Málaga

La imagen de la Virgen de los Desamparados de la ciudad de Velez-Málaga fue atacada ayer con un cóctel molotov que no llegó a prender, pero que sí que causó desperfectos en los ropajes de la misma. Fue una noticia que conmocionó ayer a esta villa de casi 80.000 habitantes, a cuarenta kilómetros de la capital de la Costa del Sol.

La Virgen recibe culto en la iglesia del Real Convento de Santiago y forma parte de la imaginería de la Cofradía del Huerto y los Desamparados, de la Semana Santa veleña.

Si la imagen de la patrona de València no se prendió fue porque la gasolina no llegó a inflamarse; es decir, en el momento de lanzarse debió apagarse la mecha encendida que llevaría la botella. Según narró el hermano mayor de la cofradía, Francisco Ruiz, fue uno de los sacerdotes de convento el que escuchó un golpe y vio «a un chaval joven salir corriendo», por lo que se cree que pudo ser el responsable del ataque, y al que la Policía Nacional trataba de localizar en las horas posteriores. «Gracias a Dios no ha recibido ningún daño. Se ha manchado buena parte de la saya y el manto» aseguró, pero sin llegar a prender, lo que evitó una desgracia. La imagen es una talla anónima del Siglo XVIII, «una de las pocas imágenes que se salvaron de su destrucción durante los acontecimientos de hace ahora ocho décadas» y primero llevaba el nombre de la Concepción. En el XIX, sin embargo, cambió su denominación porque la imagen estaba en el camarín de la Puerta Real de la villa, el lugar en el que eran ajusticiados los reos condenados, uno de los destinatarios de la advocación de la patrona de València. «No es algo que se pueda controlar, porque se trata de acciones puntuales y que en muchos casos no tienen detrás una organización» reconocieron ayer fuentes de la Policía Nacional.