Maestro Gozalbo estrena sus triunfos en la Cruz de Mayo

Maestro Gozalbo-Conde Altea es una comisión de falla que, si participa en algo, no es para hacer de comparsa. Y al segundo intento de optar a construir la mejor Cruz de Mayo de la ciudad, ya lo ha conseguido. El cruce de las dos calles ofrece al visitante una frondosa decoración floral, con torres, sacos de arpillera y la estructura central. Varios días de trabajo y el esfuerzo de un grupo de falleros para componer la obra. Recordando el jardín que plantaron en la falla del pasado mes de marzo, por otra parte, en que ya demostraron sus habilidades en el manejo de plantas y flores. El concurso de Lo Rat Penat dio a conocer ayer por la tarde sus premios, que en la categoría grande completaron dos clásicas en estas lides. Siguiendo la costumbre instaurada en el calendario festivo, no fueron pocos los que, como si una ronda de «plantà» se tratara, recorrieron ayer buena parte de las 48 demarcaciones (hubo 51 inscritos, pero tres de ellas, a la hora de la verdad, no plantaron). El tiempo apremia, porque el fuerte calor sufrido ayer hizo mella en las flores, aunque se calcula, con la previsible bajada ligera de temperaturas, que pudieran aguantar hasta la jornada del viernes.