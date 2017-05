Permiso para recibir comida pero no para que entre más gente

Mientras se debate sobre el futuro del colegio mayor Luis Vives, la ocupación ilegal del edificio sigue adelante, al menos hasta el cierre de esta edición. Además, la refriega entre una veintena de personas que trataban de unirse a la ocupación y los tres vigilantes de seguridad que custodiaban el edificio, dos de los cuales resultaron heridos, ha incrementado la tensión entre las partes.

La Universitat ya ha presentado una denuncia ante la Policía Nacional por las lesiones causadas a dos de los vigilantes. Según ha podido saber este periódico, a esas denuncias se han adjuntado los partes hospitalarios y fotos de los asaltantes tomadas por los propios vigilantes de seguridad, lo que ha permitido a la policía identificar a algunos de ellos, viejos conocidos del colectivo antisistema, dijeron las fuentes.

Además, se ha reforzado el equipo de seguridad que custodia el edificio, cuya misión es impedir que se incorpore más gente a la ocupación, en la que quedarían no más de cuatro personas. Ayer por la mañana ya eran cinco personas las que rodeaban el edificio, ninguna de ellas los agentes heridos el día anterior, que recibieron el alta hospitalaria pero que podrían cogerse la baja médica.

La Universitat, en cualquier caso, está siendo condescendiente con los jovenes que quedan en el interior. Ayer les ofrecieron agua y comida y estos la rechazaron. Solo admitieron las bolsas de suministros que les llevaron personas de su confianza a las que el servicio de seguridad les permitió acceder a una de las ventanas de edificio para comunicarse con ellos.

Los vigilantes y el equipo de seguridad de la propia Universitat también se han propuesto dejar salir pacíficamente y sin identificar a los jóvenes que hay en el interior. Al parecer, no les han dado plazos para salir del edificio ni hay intención por parte de la institución docente de bloquear la entrada de alimentos. Lo que quieren es impedir el acceso de más gente y que estos otros salgan de allí lo antes posible y sin sufrir daños personales.

En este sentido, las fuentes consultadas por Levante-EMV insistieron en el riesgo que sufren estos jóvenes quedándose en el edificio, pues insisten en los problemas estructurales del mismo.

En cuanto a la comunicación entre ambas partes, todo parece indicar que prácticamente no existe, por lo que tampoco se conocen con precisión los planes de los okupas. La refriega del martes por la tarde, no obstante, ha crispado los ánimos y aunque la Universitat está permitiendo a los ocupantes tener contacto con el exterior, estos aseguraron a este periódico que la situación sigue siendo «tensa».