La concejala, su asesora y el coro de un familiar

Paloma Carreras, asesora de la edil Glòria Tello hasta que fue relevada en el cargo el 31 de marzo, envió un correo electrónico de despedida y en defensa de su persona para negar que hubiera contratado un coro del que era miembro su hermana, en detrimento de otras iniciativas culturales. En el escrito, dirigido a Joan Ribó y a los concejales y asesores de Compromís, Carreras asegura que cuando Tello le comunicó su cese esgrimió, entre otras razones, el malestar de las asociaciones y bandas de música del Marítim, que se quejaban del recorte de presupuesto para las actividades realizadas por las bandas, dinero que se habría destinado a la actuación en Aiora de una formación coral en la que canta un miembro de su familia.

«Frente a esta calumnia, que constituía tan gran acusación me indigné y propuse a la concejala telefonear a la técnica de cultura de la Junta del Marítim para que desmintiera esa información», relata. La propuesta, según Carreras, fue rechazada por Tello «argumentando que no tenía más importancia y que si yo decía la verdad, pues ya estaba».

Carreras asegura que su intención al enviar la misiva electrónica es «aclarar una acusación falsa» que según ella atenta contra su honorabilidad «y por extensión, dado que yo formaba parte del grupo municipal, contra la honorabilidad del grupo de Compromís y del partido en el que milito».

«Respeto la decisión de la regidora y reitero una vez más el honor que ha supuesto para mí formar parte del equipo de gobierno en el que he realizado siempre mi trabajo con total profesionalidad y absoluta lealtad», expresaba. «Jamás se ha contratado ninguna actividad cultural ni de otro tipo, ni en la Junta de Distrito ni desde la concejalía en la que yo trabajaba como asesora, realizada por ningún familiar mío», incide Carreras, además de adjuntar el informe de la técnica de la Junta de Distrito con las actividades realizadas en el Jardín de Aiora.

Tello destacaba ayer el «comportamiento ejemplar» de Carreras y que la creyó cuando ésta negó los hechos de que se le acusaban. «Ya no di más credibilidad al asunto, pero la razón del cese no fue esa», reiteraba. «La decisión estaba tomada mucho antes y no tenía nada que ver. Mi relación con ella es buena y no me parece mal que quisiera despedirse dejando limpio su nombre», aseguraba la concejala.