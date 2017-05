Últimas horas en el «Real de la Feria» del Jardín del Turia

Feria andaluza en València

Último fin de semana del Real de la Feria valenciana, que se ha desarrollado en los últimos diez días.

Programa: Viernes 5: 22.00 H. Actuación del grupo Revoleo.

Sábado 6: 11 - 15 h. Paseo de Caballos. Disponible para quien lo desee (previa solicitud de permiso). 20 h. Actuación de los Grupos de Baile adultos de: Asociación Andaluza de Mislata / Centro Cultural Rociero de Torrent / Asociación Andaluza de Tavernes Blanques. 22:00 h. Actuación del grupo Pura Sangre.

Domingo 7: 12 h. Exhibición del Centro Hípico Hermanos Esteban de Lliria.

19 h. Clausura de la Feria de Abril

L Jardín del Turia, entre Puente de las Flores y de la Exposición.

Beni troba´t en Benimàmet

La Associació de Veïns i Veïnes de Benimàmet organiza una jornada con talleres, juegos, música o danza preparado por Acció Jove con el fin de visibilizar la labor educativa que se realiza día a día en el barrio. La jornada empezará con un pasacalle desde la Plaza Luis Cano (10 h) banda de Benimàmet. A las 10:30h. empezarán los talleres en la calle Santiago Calatrava, que finalizarán a las 16h. con un espectáculo de magia. L Benimàmet.

Patraix se mueve por la igualdad

La Associació Veïnal Patraix organiza jornadas dedicadas a la igualdad.

Programa. Sábado 6. 17 h. Concurso de dibujo «Patraix por la Igualdad». 17 h. Exposición fotográfica y performance de mujeres refugiadas de la ONG Accemm. 17. Batucada. 18 h. Conferencia «Mujer, vida y risa» por Amaia Prieyto. 19 h. Exposición «El sentiment de la mirada» de Jordi Falgàs. 21.30 h. Cena de sobaquillo en la plaza. 22 h. Lectura de manifiesto. 23 h. Actuación de la banda Butterfly. L Plaza de Patraix y sede de la Associació. H PrFDSa.

Feria de primavera

Un año más, los Jardines de Viveros acogen la feria benéfica a favor de cuatro asociaciones que se dedican a las personas con diversidad funcional intelectual, incluyendo expositores, mercaditos y actuaciones y actividades infantiles. L Viveros. Entrada por la calle Jaca H Del 6 de mayo a las 11:00 al 7 de mayo a las 21:00

SusiSweetdress en el mercado de tapinería

SusiSweetdress es un innovador concepto de venta de vestidos vintage, diseños propios y complementos, que estará abierto todo el fin de semana. L Mercado de Tapinería. Tapinería, 15 Del 5 al 7 de Mayo. H Viernes 5 Mayo, de 17 h a 21:30 h. Sábado 6, de 12 h a 21 h. Domingo 7, de 12 h a 19 h.

Exposición sonora 'Setopo' en las naves

»Setopo» invita a los espectadores a adentrarse en la naturaleza salvaje de Sudáfrica a través de diferentes grabaciones realizadas en los ambientes de la reserva natural Mmabolela, situada en el valle de Limpopo. Esta obra es fruto del trabajo que realizó el artista Rubén García durante su estancia en la residencia Sonic Mmabolela, reproduciendo sus sonidos naturales. L Las Naves. c/Juan Verdeguer, 16. Hasta el 4 de junio.

Exposición de fotografía dedicada a etiopía

Hasta el 18 de junio, queda abierta la exposición "Etiopía" de Juan Manuel Castro Prieto, Premio Nacional de Fotografía dedicada al país africano y como resultado de cinco años de trabajo, dentro del programa cultural de DKV Seguros. L Octubre Centro de Cultura Contemporánea. S. Ferran, 12

Un Lago de Conciertos con Berklee

Vuelve la serie de conciertos de la mano de Berklee con la colaboración de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Será en el lago frente al Museu de les Ciències para disfrutar del talento de los alumnos de Berklee. La entrada es libre y gratuita.

L Lago de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Viernes, 5 H 20:00 h a 21:15 h

Beatles 4 all

Una oportunidad única para disfrutar en directo de las mejores canciones de The Beatles, en directo y en compañía de los pequeños de la casa, interpretado por el grupo The Blisters. L El Loco Club (Erudito Orellana, 12) H 12:00 horas.



Besamanos a la virgen de los desamparados.

Las falleras mayores de las comisiones de València siguen su visita a la imagen de la patrona durante el fin de semana.

Sábado 6. 17 h. Camins al Grau, Malvarrosa-Cabanyal-Beteró. 18.30 h. Rascanya, Pla del Reial-Benimaclet. 20 h. Pla del Remei-Gran Vía, Benimàmet-Burjassot-Beniferri.

Domingo, 7. 10 h. Algirós, Quatre Carreres. 11.30 h. Olivereta, Canyamelar-Grau-Nazaret. 13 h. Benicalap, Campanar, Jesús. 17 h. Russafa A, Russafa B. 18.30 h. Mislata, Seu-Xerea-Mercat. 20 h. Zaidía, Patraix. L Escolanía de la Mare de Déu. Gobernador Viejo, 23.

DANSÀ DE LA AGRUPACIÓN DE FALLAS DEL CARMEN

La Agrupación de Fallas del Carmen celebra el sábado una «dansà» por las calles del barrio, en la que participan comisiones y asociaciones y en la que también pueden bailar particulares en la parte final del cortejo. La dansà finaliza en la Plaza de la Cruz, donde se baila el fandango final.

Recorrido: Plaza del Carmen, Roteros, Juan de Juanes, Santa Cruz. L Barrio del Carmen. Sábado 6 H 19 h. en adelante.

Fiesta de los niños de la calle de San Vicente

Pregón de la fiesta a cargo de Baltasar Bueno. Celebración de la Eucaristía, bendición e imposición de medallas a la Clavariesa Mayor Carmen María Lliso Clemente, a los Padrinos, Portadora y Camareras de las Fiestas de este año. L Iglesia de San Agustín. Viernes, 5 H 19.30 h.