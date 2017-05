"Estamos con el agua por arriba del cuello"

Y recordó, en ese sentido, un antecedente que se ha diluido con el tiempo. «Hará quince o veinte años se aprobó una subvención municipal para todas las fallas de València. Pero hoy en día, ni el 0,03 por ciento de las comisiones lo dedica para lo que se creó. Pero sí, todas tienen carpas, orquestas, JB y el todo incluido. A ver si entendemos que la subvención era para la falla».



Apeló Espuig, en tiempo electoral como es el que vive ya el colectivo de artistas, que su esperanza con «las promesas que, desde las entidades políticas, nos habeis hecho. No quiero ser pesimista y si continúo como directivo, tengo la ilusión de recoger los frutos de esas conversaciones». Una declaración clara de que, definitivamente, se postula para aspirar a la reelección.



«Agradecemos al ayuntamiento que nos abra las puertas cada año a este acto, pero sobre todo que las mantenga abiertas para escuchar las inquietudes y problemas que tenemos los artistas a lo largo del año. Sólo así haremos valer el patrimonio artístico que tenemos en nuestra ciudad. Sólo así comenzaremos a creernos que somos Patrimonio de la Humanidad, cosa que la Unesco tiene muy claro» dijo también Espuig.



Pere Fuset, que en la fiesta gremial del 1 de mayo había instado a presionar a todas las instituciones, desde la local a la europea, reconoció que «la fiesta está en deuda con vosotros, y debe ponerse en el centro de la fiesta».



Este fue el telón de fondo de una fiesta que es, por definición, alegre. No todos los artistas ayer presentes, por el hecho de haber ganado, están en una situación ni siquiera estable. Algunos, como Julio Fabra, lo recogía consciente de que era el último de su carrera (se marcha a otras salidas profesionales). Otros lo celebraban como un premio a la supervivencia y, de la misma manera, otros aseguraban aliviados que el taller ya estaba completado para el nuevo curso. José Jarauta recogió su último primer premio en Lope de Vega, comisión que abandonará tras un cuarto de siglo plagado de victorias.



Los triunfadores, lógicamente, Julio Monterrubio y José Gallego, los ganadores en la Sección Especial. Pero también hubo muchos aplausos para Carlos Carsí, con su media docena de galardones, o para la novel Miriam García, triunfadora en infantiles. Muchas caras conocidas; algunas sonrientes y otras todavía preocupadas, aunque un primer premio es, por definición, un balón de oxígeno.