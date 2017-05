Bombas Gens abre sus puertas el 8 de julio

Tras casi dos años de rehabilitación, Bombas Gens abrirá sus puertas el próximo sábado 8 de julio, según anunció la Fundació Per Amor a l'Art, gestora del espacio. En esta primera fase, la entidad inaugura su nueva ubicación poniendo en funcionamiento el centro de arte, que ocupará las cinco naves recuperadas, el refugio antiaéreo de la Guerra Civil y el Centro de Coordinación del Equipo Wilson, dedicado a la investigación de enfermedades raras.



La presentación al público del esacio será el 8 de julio a las 11 horas. Quedará expuesto así el trabajo de rehabilitación y ampliación que el equipo de arquitectos, formado por Eduardo de Miguel, Annabelle Selldorf y Ramon Esteve, han llevado a cabo en la antigua fábrica impulsado por la propiedad del edificio.



Según explica la Fundació Per Amor a l'Art, para una segunda fase, prevista para otoño de 2017, se espera la apertura del jardín trasero, la bodega medieval y el edificio de nueva construcción que se destinará a fines sociales.



El programa del centro de arte se define» como un todo integrado que contempla los contenidos expositivos y pedagógicos y que, a su vez, tiene en cuenta el lugar en que desarrolla su actividad y los contextos que comparte, tanto locales como globales».



Bombas Gens Centre d'Art establece un compromiso con los artistas que forman parte de la colección Per Amor A l'Art, origen de la mayor parte de actividades del centro. El programa incluye también otras actividades vinculadas a su conjunto monumental y a su entorno. En sus cinco naves se dedicarán dos ( Naves 3 y 4) a la presentación de la colección Per Amor a l'Art con una rotación anual de contenidos y otras dos (Naves 1 y 2) a exposiciones temporales vinculadas con la colección, además de otros proyectos específicos (Nave 0).



Para la jornada inaugural estarán a disposición del público la exposición «Bleda y Rosa», que reúne veinticuatro años del trabajo fotográfico de María Bleda (Castellón, 1969) y José María Rosa (Albacete, 1970) articulándolo en torno a la serie Ccmpos de batalla.



«¿Ornamento = delito?» es el título de otras de las exposiciones inaugurales, que hace referencia al texto del arquitecto Adolf Loos, escrito en Viena en 1908, y que se convirtió en el paradigma de la desornamentación de las artes en el siglo XX. Esta exposición muestra vínculos y desvíos entre lo ornamental y la abstracción más allá de esos debates históricos.



También se podrá conocer ver «Historias de Bombas Gens», una exposición que recorre parte de la historia del edificio, desde su construcción hasta la actualidad, a través de una serie de imágenes, objetos y testimonios que muestran la arquitectura, el ámbito de trabajo en el interior de la fábrica y el contexto urbano.