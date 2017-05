La Universitat Popular se reúne en Segovia con sus homólogas

La Universidad Popular (UP) de València participa este fin de semana en la Asamblea General de la Federación Española de Universidades Populares (FEUP) y en las jornadas técnicas anuales de esta organización, que reúne estos días en Segovia alrededor de 130 universidades populares de 12 comunidades autónomas.



«El objetivo del encuentro es, entre otros, estimular y fortalecer el movimiento educativo y social que representan las universidades populares y avanzar en el trabajo coordinado y cooperativo en un momento en que hay que hacer importantes reflexiones sociales y económicas, y València quiere liderar a través de su UP este reto», señaló Isabel Lozano, concejala de Igualdad y presidenta de la UP.



La FEUP cuenta con más de 200 universidades populares federadas en España. El encuentro empezó ayer y se celebra coincidiendo con la conmemoración del centenario de la UP de esta ciudad, fundada por Antonio Machado en 1917. Cabe recordar que la UP de València es una de las primeras de España, fundada por Vicente Blasco Ibañez 1903 .



Este año, la Asociación Europea de Educación de Personas Adultas ha propuesto la celebración de un año europeo para el aprendizaje de las personas adultas destacando las posibilidades transformadoras de la formación de personas adultas, del desarrollo de capacidades y oportunidades necesarias para afrontar los retos que plantea la sociedad del siglo XXI.



«La amplia e importante tarea que realiza la UP de València forma parte de la agenda europea de aprendizaje y tiene reconocida su potencialidad para transformar las sociedades y cambiar vidas. El Govern de la Nau tiene clara su apuesta por impulsar el derecho fundamental para las personas como es la formación a lo largo de toda su vida», destacó Lozano al respecto.



La FEUP está desarrollando diferentes proyectos europeos financiados con los ingresos de la casilla del IRPF destinados a fines sociales. Concretamente, con València está desarrollando, por segundo año consecutivo, el proyecto «Abriendo puertas, encender corazones», un archivo de memoria de la vida de las mujeres de la ciudad, que se puede consultar desde la web de la universitat (universitatpopular.com)