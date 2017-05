EMT (Transporte público por excelencia)

El pasado 4 de abril, el Sr. Concejal-Delegado de Movilidad tuvo a bien reunirse con la Junta Municipal de Abastos bajo los auspicios de la presidenta de dicha Junta. El motivo era ver cómo se estaban desarrollando los cambios introducidos en algunas de las líneas de la EMT que pasan por dicha demarcación.



Han pasado 8 meses y medio para que fueran atendidas sus peticiones o al menos, para que las escuchara de viva voz, puesto que en las tres jornadas de participación que promovió dicha concejalía no tuvo a bien asistir. Las quejas y peticiones fueron las que ya se votaron en la última jornada: No a la sustitución de la línea 81 por la 73, como tampoco no, al hecho de hacer transbordo para ir al Cabanyal. Sí a la modificación del trayecto del 29, pero que siga pasando por el barrio de Nou Moles. La reunión fue un despropósito puesto que no había forma de hablar y entenderse, porque no era una reunión de trabajo, era una «especie» de Asamblea donde el que «manda y dirige» tiene todas las bazas en su mano, como así fue. El señor concejal nos dijo que lo estudiaría y que se vería si se podía atender alguna de las peticiones, pero el tiempo pasa...



Según la encuesta que han hecho pública, los valencianos prefieren el bus como medio de transporte público, con una 43,1%, mientras que la bicicleta lo es en un 5,7%, pero vemos que toda la política del Ayuntamiento y su concejal de Movilidad, con el alcalde al frente, está dirigida a las bicis, mientras se «olvida» del bus.



Por ejemplo: para ir de Nou Moles a cualquier sitio intermedio o al final en Cabanyal, antes se hacía en un solo trayecto pero ahora hay que hacer transbordo en la calle Xàtiva (Luís Vives), teniendo que validar el bono dos veces, cuando antes sólo hacía falta una, por ahí empieza el aumento de pasajeros de la EMT.



El 30% de los usuarios del bus son mayores de 65 años, por tanto portadores de dicho bono, pero eso no lo contabilizan, a la hora de contar el aumento, al igual que la nueva línea del 99, que ha sido todo un éxito, que antes no contaba porque la llevaba una empresa privada, pero «eso» no lo explicitan.



Soy totalmente partidario de las «bicis y de sus carriles», así como de su mantenimiento y control, pero también en los barrios, que son los grandes olvidados, cosa que no ocurre en el centro.



Unos hechos: Los carriles de la EMT, entre el día están bastante veces ocupados por coches, lo que impide el paso de los mismos. Los conductores aparcan donde pueden o quieren en las paradas, lo que obliga a dar saltos u otras cosas peores para poder bajar o subir a los mismos, puesto que son pocos los adaptados para su inclinación, de ahí que al igual que quieren prohibir el aparcamiento nocturno en el carril bus, deberían hacerlo extensible a todos los recorridos donde exista el mismo y que son más bien pocos, pero valdría la pena hacerlo.



La línea 73 nos dijeron, en la propaganda que pasaría con una frecuencia de 8 a 10 minutos, en realidad pasa de entre 10 a 15 minutos y a veces hasta 18, más el tiempo de espera en el transbordo para coger el 81, resulta que el viaje tiene más de media hora de duración que antes.



Para que pasen más a menudo es totalmente necesario que salgan más autobuses a la calle y no tenerlos parados, pero eso no lo hacen ¿por qué?



En la reunión citada anteriormente se pudo entregar, previo registro en la Junta de Abastos, un escrito donde se detallaban todas estas propuestas y con alternativas concretas a los recorridos al 81, 73, así como la del 29.



Pero ya ha pasado un mes y, de momento, nada de nada. Seguimos esperando? ¿Hasta cuándo?...