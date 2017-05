Amics del Carme denunciará al ayuntamiento si no acaba con el ruido y los apartamentos ilegales

La asociación Amics del Carme actuará judicialmente contra el Ayuntamiento de València si no se toman medidas contra el acoso del ruido

y de los apartamentos ilegales. "Mientras el Carmen cae literalmente sobre nuestras cabezas, el Ayuntamiento sigue sin ser capaz de poner freno a la sobrexplotación turística del barrio", dicen.

Según Amics del carme, ni la limitación al tráfico nocturno, ni la reducción de la ocupación de la vía pública, ni la moratoria sobre la apertura de nuevos locales se están cumpliendo. Todas ellas son medidas contempladas en la ZAS del Carmen, pero ampliamente incumplidas y con consecuencias cada vez más desastrosas, dicen.

"Tampoco se atienden muchas de las quejas y denuncias vecinales sobre ruido o los apartamentos turísticos, y hasta se nos oculta información sobre lo que de verdad pasa en el barrio". "Este es el motivo por el que Amics del Carme ha acordado volver a exigir el cumplimiento de la ZAS, pero esta vez detallando las medidas aprobadas que no se están haciendo cumplir, y advirtiendo que, de no ser atendidas, iniciaríamos reclamaciones ante las instancias que correspondan, sean sindicaturas o tribunales", advierten.



A día de hoy, "tenemos que denunciar que el ayuntamiento no cumple ni con obligaciones tan básicas y fundamentales como el propio acceso a la información", asegura la entidad, convencida de que "el Carmen necesita más vecinos, mas parques, pero sobre todo necesita ser habitable".

"Entre tanta ruina y especulación, entre tanta dejadez municipal, cada vez nos ponen más difícil vivir en él", concluyen.