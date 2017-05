La nueva Bombas Gens se presenta a los vecinos de Marxalenes

La Fundació Per Amor a l´Art ha invitado a diversas asociaciones y entidades de Marxalenes a conocer el proyecto y las instalaciones de Bombas Gens, que en breve se convertirá en un centro social y cultural. La mayoría de los asistentes no había entrado nunca a la antigua fábrica a pesar de vivir muy cerca de ella y durante la visita los vecinos han manifestado su sintonía con el nuevo rumbo que ha tomado el edificio

Que los vecinos conozcan de primera mano tanto el proyecto de la Fundació Per Amor a l´Art que se llevará a cabo en Bombas Gens como el trabajo de rehabilitación que se ha efectuado en el edificio impulsado por la propiedad, es el motivo por el que la fundació ha organizado una visita a la antigua fábrica. Un acontecimiento que ha reunido una treintena de representantes de asociaciones y entidades del barrio de Marxalenes y alrededores. "Después de haber sufrido las molestias que toda obra conlleva, creíamos que teníamos que tener esta deferencia con ellos. No será la única. Nuestra intención es continuar tendiéndoles la mano para recorrer juntos el camino que ahora iniciamos", ha declarado Susana Lloret, directora de FPAA.

Aunque todos los invitados viven o trabajan en el barrio, la mayoría de ellos no había entrado nunca al edificio y por eso han aceptado con gratitud la propuesta de la Fundació: "Vivo en la finca de al lado y mi terraza da al patio de Bombas Gens. Aun así, nunca había tenido oportunidad de pasar la puerta. Hoy he cumplido no sólo mi ilusión por entrar, sino también la de comprobar que por fin se ha hecho algo bueno con este edificio", afirma Adela Martillo.

Y es que la situación de abandono y deterioro que durante años ha vivido el complejo industrial había generado un profundo malestar entre los vecinos, que ahora respiran aliviados por el nuevo rumbo que ha tomado el edificio. Así lo asegura Francisco Llamas, presidente de la Asociación de Vecinos de Marxalenes: "Esta fábrica nos ha dado tantos problemas, hemos sufrido tantas molestias que ahora no nos podemos creer que haya terminado todo de manera tan favorable para el barrio. Los vecinos están encantados". Remigio Vidal, miembro también de esta asociación corrobora las palabras de Llamas: "Es la primera vez que entro aquí y lo que veo representa un cambio del 100% respecto a lo que había. Esto es un descanso para nosotros. Le va a dar mucha vida al barrio"

Precisamente, las actividades sociales de la Fundació ya se desarrollan en varios centros educativos vecinos. Desde hace unos meses, FPAA ofrece diferentes talleres encaminados a aliviar la difícil situación de menores en riesgo de exclusión social. "Nosotros tenemos siempre un grupo de chavales con problemas sociales y la iniciativa de la Fundació nos ha venido fenomenal. Esperamos que esta colaboración vaya incrementándose a lo largo del tiempo", afirma Juan Manuel Carreño, profesor del I. E. S. El Clot.

Este trabajo iniciado por FPAA tendrá su continuidad a partir de otoño en el Centro de Dia de Apoyo Convivencial que se está construyendo en Bombas Gens. El edificio, al igual que el centro de arte, el refugio antiaéreo o la bodega medieval han sido presentados a los vecinos por parte de las responsables de los diferentes proyectos de la Fundació en lo que se pretende que sea la primera de muchas otras visitas más.