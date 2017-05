El juez pide a la policía que identifique a los «okupas» de la residencia Lluís Vives

El juzgado de Instrucción número 2 de Valencia ha pedido a la Policía Nacional que identifique a los jóvenes que desde el pasado 1 de mayo «okupan» el edificio del Colegio Mayor Luis Vives de València por si los hechos pudieran ser constitutivos de un delito de usurpación de bien inmueble. Así mismo, ha emplazado a la Universitat de València, propietaria del edificio, para que se persone en el procedimiento judicial abierto y solicite el desalojo del mismo o cualquier otra diligencia que considere oportuno. Y es que de momento, la entidad académica no ha realizado ninguna de las dos acciones.

El director de Seguridad de la Universitat de València presentó la denuncia el pasado 1 de mayo en la comisaría del distrito de Exposición tras el aviso del vigilante de seguridad del Colegio Mayor Luis Vives, quien le comunicó que unas 20 personas habían saltado la valla del recinto y habían roto el candado de la cadena que lo mantenía cerrado.

El denunciante advertía de que las instalaciones estaban en ruinas y pendientes de acondicionamiento y que existían informes técnicos sobre el riesgo para las personas por posible derrumbe, informes que no han sido aportados al procedimiento judicial. A raíz de esa denuncia, el juzgado ha abierto diligencias y ha pedido información a los denunciantes, invitando a la Universitat a solicitar el desalojo, un paso fundamental para que el juez y las fuerzas de seguridad puedan recuperar el edificio por la fuerza.

Ayer precisamente, se cumplía una semana de la entrada de veinte jóvenes en el edificio para crear un espacio liberado bautizado como «La ingovernable». La situación de los ocupantes, sin embargo, es cada vez más complicada, pues la pasada noche salieron dos más y fuentes de la Universitat creen que en el interior apenas quedan otros dos jóvenes. Además, se ha reforzado la vigilancia del edificio con más agentes de seguridad y se ha puesto una valla que rodea todo el perímetro para que nadie pueda entrar, con lo que los jóvenes resisten con la comida que les dejan entrar y sin agua corriente ni luz en el edificio.

El «asalto» al colegio mayor Luis Vives se produjo el pasado 1 de mayo, coincidiendo con el Día del Trabajo. Era una veintena de jóvenes que pretendía instalar allí un centro social abierto al barrio, pero los acontecimientos se han precipitado de forma muy negativa para ellos, de tal forma que en la actualidad la iniciativa puede decirse que languidece.

Al día siguiente de la ocupación, otra veintena de jóvenes trataron de unirse a la movilización, pero los vigilantes de seguridad se lo impidieron (hubo una reyerta con dos vigilantes heridos) y además la mayoría de los que había dentro aprovecharon para marcharse. Quedaron entre tres y cuatro personas, según la Universitat de València, que a partir de eso momento incrementó la vigilancia para impedir que nadie se sume a la ocupación. El pasado viernes, temiendo que se aprovechara una concentración para volver a asaltar el edificio, se rodeó todo el perímetro del mismo con una valla metálica. Y se mantiene un dispositivo permanente de 5 vigilantes custodiando el complejo. La idea es que no pueda entrar nadie. Únicamente se permite cada día la entrada de víveres por parte de personas afines y se deja libre el paso a los okupas en caso de que quieran abandonar. Tienen la promesa de que no se les identificará. Las condiciones en el interior tampoco son muy amables. Todo parece indicar que no disponen de luz ni de agua corriente, por lo que las condiciones de vida después de una semana de encierro pueden complicarse mucho. Los jóvenes, sin embargo, aseguran estar bien e incluso haber limpiado el edificio para abrirlo lo antes posible.

En declaraciones a páginas webs y mensajes en las redes sociales, aseguran no tener nada que ver con la Universitat. El motivo de la ocupación es que «ese edificio es grande y está desaprovechado», justo el lugar que se necesita en València para «realizar tareas sociales y acoger colectivos». «Desde un espacio así podemos fortalecernos como colectivo y hacer una caja de resistencia: hacer charlas, reunir recursos económicos».



Sobre la reyerta

Para estos jóvenes, el motivo del abandono de este colegio pudo ser al principio la falta de presupuesto para rehabilitarlo, pero después creen que ha habido falta de interés, que la universidad no lo ha visto necesario. No descartan incluso que esté esperando una oportunidad para privatizarlo. Por lo que se refiere al incidente del pasado martes, cuando una veintena de jóvenes intentó entrar en el edificio y en la reyerta resultaron heridos dos vigilantes de seguridad, aseguran que su intención era entrar víveres para los ocupantes y que fueron los propios vigilantes los que se mostraron violentos. Esa tensión, no obstante, admiten que se ha rebajado en los últimos días, pues ya les dejan entrar comida.

Ahora tampoco tienen miedo de los posibles problemas estructurales del edificio, como dijo la Universitat, pues la Fundación Goerlich ha desmentido esa versión y ha asegurado, dicen, que el edificio se encuentra en perfectas condiciones.