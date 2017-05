El ayuntamiento creará aparcamientos públicos nocturnos para bicicletas

Una de las cuestiones que más llamó la atención del primer Pleno de la historia de València dedicado a la bicicleta fue la demanda casi unánime de los usuarios de la necesidad de ampliar el número de estacionamientos para los ciclos en la ciudad. Además de los tradicionales aparcabicis, se pidió la creación de estacionamientos nocturnos para dejar de manera segura estos vehículos, un problema que, según explicaron los distintos colectivos, frena la expansión de las dos ruedas a pedales en el «cap i casal».



«Llegado un momento, muchas familias tiene que renunciar a la bicicleta porque la habitación que tienen es para los niños; evidentemente esto acaba restando usuarios a la ciudad, porque esas personas no tiene más remedio que abandonar este medio de transporte», explicaron durante la sesión plenaria.



El empresario Antón Buitrón, responsable de la Casa de l'Orxata –que hace reparto sostenible con bicis–, expuso otra de las dificultades diarias con la que se encuentra. «Nosotros queremos que nuestros trabajadores vengan en bici a trabajar, y ellos también, pero si dejan la bicicleta en los aparcabicis del Mercado de Colón saben que se las van a robar. Necesitamos infraestructuras que faciliten la vida a los usuarios, como las tienen los automovilistas», argumentó.



En València tan solo existe un pequeño negocio, Bicipoint, en el barrio de La Seu, dedicado a la custodia de bicicletas durante todo el día. Es decir, es un taller-garaje privado para ciclos, que por 14 euros al mes ofrece un punto de anclaje horizontal o vertical y un lugar seguro para aquellos que no pueden guardar sus vehículos en casa por falta de espacio.



El Ayuntamiento de València es consciente del problema y ya ha tomado nota. El concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, asegura que la reforma del aparcamiento público de la plaza de La Reina y la construcción del de la plaza de Brujas, incluirán estacionamientos para bicicletas nocturnos. «Es una de las cuestiones que ya están previstas en ambos proyectos porque sabemos que existe demanda de este tipo de servicios, pero el ayuntamiento tienen los recursos limitados y, de momento, podrá ofrecer estos dos espacios. Sin embargo, creemos que hay apoyar las iniciativas privadas encaminadas a paliar este problema; por ello, a través del Inndea se ha dado apoyo a la iniciativa 'Bicicletas Durmientes', que está en su última fase», señaló el edil de Compromís.



Precisamente ayer, dentro de las actividades del Bicifest, se organizó un coloquio para abordar la problemática del estacionamiento nocturno de larga duración y el desarrollo del proyecto de innovación social Bicicletas Durmientes. En definitiva, sus impulsores pretenden desarrollar propuestas en los distintos barrios para transformar locales comerciales en aparcamientos privados o crear lo que denominan «jaulas seguras» con el objetivo de evitar el robo de bicicletas.



Según la encuesta que se realizó para el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de València de 2013, el 9,2% de la población aseguraba que no usaba la bicicleta como vehículo diario por miedo al robo, mientras que el 29 por ciento de los domicilios de la ciudad renunciaban a tener una bici en casa por falta de espacio. A esto hay que añadir problemas como los ascensores pequeños o discrepancias en las comunidades de vecinos.