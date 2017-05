Favara, Creu Coberta y l'Hort de Senabre, con mirada de mujer

Las Naves y el estudio SOSTRE diseñan un proyecto piloto para la mejora del espacio urbano con perspectiva de género. GenerA Barri es el título de esta iniciativa que arrancará con unos talleres gratuitos el próximo 11 de mayo, y dónde participarán principalmente mujeres de los tres barrios seleccionados. Estos talleres reflexionarán sobre la morfología de los barrios, los espacios públicos, la movilidad y otras cuestiones, con el objetivo de mejorarlos, y planificar políticas inclusivas de regeneración urbana que sean escalables al resto de barrios de Valencia, para hacer de esta una ciudad más equitativa.



GenerA Barri es el título de esta iniciativa innovadora que responde a la necesidad de elaborar un diagnóstico urbano de la ciudad con perspectiva de género a partir de las circunstancias sociales y urbanas que las mujeres tienen. Este proyecto busca evaluar las situaciones de desigualdad en el uso del espacio urbano que afectan directamente y principalmente a las mujeres por el hecho que son ellas las que continúan acaparando mayoritariamente las obligaciones de la cura y la gestión de la vida cotidiana que transcurren fuera de la vivienda.



El proyecto de auditoría participada y formulación de estrategias de regeneración urbana desde la perspectiva de género, GenerA Barri, está coproduït por Las Naves y el estudio SOSTRE y se desarrollará en los barrios de Favara, El Huerto de Senabre y La Cruz Cubierta.



El concejal de innovación y participación ciudadana, Jordi Peris, explicaba que «la participación ciudadana es una herramienta fundamental para diseñar políticas coherentes y justas. Cada vez estamos más convencidos de que no podemos gestionar adecuadamente sin conocer las necesidades reales y cotidianas de la ciudadanía a la que representamos». «Estas necesidades son a menudo diferenciadas por razones de género y es importante visibilizar estas diferencias para hacer políticas con una perspectiva de equidad. Cambiar una ciudad, hacerla más humana y acogedora, no se puede conseguir si no se tiene presente la manera diferenciada como los hombres y las mujeres habitamos la ciudad», apuntaba el edil de València en Comú.



