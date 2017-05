Todo cambio requiere adaptaciones. No debe extrañarnos que Vaència necesite tiempo para acomodarse a las transformaciones urbanísticas. El anillo de la ronda interior se ha convertido en la infraestructura ciclista más utilizada. No deja indiferente a nadie. Algunos ciudadanos perciben que el carril se ha metido con calzador. Se ha construido estratégicamente ganando espacio a los coches. La vía para bicicletas, la ampliación de aceras y los nuevos pasos de peatones están ocasionando cierto caos. Con tiempo, educación vial y paciencia quizás se convierta en un hito para València. ¿El anillo ciclista es una política efectista o es una apuesta moderna por cambiar los hábitos de la ciudad?

Recientemente me di una vuelta por el anillo en día laborable. Accedí al carril bici desde el puente de San José, atravesando las Alamedetas por detrás de la antigua Casa Socorro. Me incorporé al carril en Blanquerías, comprobé que está construido de forma que no interfiere la salida de coches del túnel. El embudo clásico se produce a la altura del puente de Serranos. A continuación sigue habiendo tres carriles convencionales más el del bus; aparentemente la circulación no sufre. Desde Blanquerías hasta la plaza de Tetuán me crucé con cuatro ciclistas; los informes del Ayuntamiento dan una intensidad de paso diario por esta zona de 1498 ciclistas y 58.812 coches.

Acostumbrado a ir en bici por entornos naturales tuve la desagradable sensación de respirar aire contaminado. Habría que establecer pantallas informativas de nivel de polución para que los usuarios de bicicletas sepan cuándo deben ponerse mascarillas. Llegado al Puente del Real me incorporé hacia la Plaza de Tetuán, con satisfacción escuché algunas campanadas de fondo. Realizar en bicicleta el recorrido que durante muchos años efectuaba caminando fue emocionante.

Me llamó poderosamente la atención que la mayoría de ciclistas no llevaran casco. La normativa obliga a su uso en vías interurbanas. Conocedor de que en 2015, en España, el 72% de los accidentes de bicicletas se produjeron en vías urbanas, me parece un contrasentido que no se obligue a utilizarlo.

Hubo momentos que dudaba de la preferencia de peatones o bicicletas. A partir de la Calle de la Paz el rosario de paradas es constante. La Calle Colón estaba despejada. Vi zonas habilitadas de carga y descarga para mercancías pero dudo que sean suficientes. Una selva de motos en batería separa automovilistas y ciclistas. San Agustín es un punto conflictivo por la reducción de carriles; en la zona del túnel de Ángel Guimerá se pasa de cuatro a dos generando embudos. El cruce de peatones de las Torres de Quart resulta complicado. A partir de aquí fluye sin problemas hasta el Puente de San José.

Algunos vecinos del Carmen se quejan de que las bicicletas vayan por aceras y calles peatonales. Vi ciclistas saltarse semáforos. Sería bueno concienciar y educar desde las escuelas para el correcto uso de la bici. Está prohibido circular por las aceras, no se pueden llevar auriculares y hay que disponer de timbre. En vías convencionales es aconsejable transitar por el centro del carril de la derecha.

Concluyendo puedo decir que el espacio para circular por el carril es suficiente a pesar de que se realiza en los dos sentidos. Si se quiere reducir coches la oferta del transporte público deberá ampliarse. Aumento de ciclistas y reducción de automóviles no siempre van de la mano. En Valencia viven muchas personas que necesitan el coche para desplazarse, sería deseable respetarlas. Algunos vecinos aseguran que ahora doblan el tiempo que tardan en llegar a su trabajo. Los peatones tienen que ser protegidos y los ciclistas deberán asimilar su nuevo rol. Habrá que regular las bicicletas con matrícula, seguro e incluso un pequeño impuesto de circulación para gestionar infraestructuras. Fomentar el uso de la bici es loable pero sin condicionar a nadie. Necesitaremos mucha concienciación ciudadana para lograrlo.