Gobierno, Generalitat y consistorio se aseguran la recuperación de lo invertido en el parque

Además del desbloqueo de las obras del Parque Central, el consejo de administración de la Sociedad Valencia Parque Central, donde están representadas las administraciones central, autonómica y local, tomó otro importante acuerdo. Los socios aprobaron el reconocimiento de cada uno de ellos a recuperar las aportaciones al préstamos sindicado de 133 millones de euros con el que se están haciendo frente de momento a las obras del central park valenciano.



Para poder acometer las obras del parque, la sociedad Valencia Parque Central firmó un préstamos sindicado que irían devolviendo con recursos propios de cada administración y que se recuperaría conforme empezasen a llevar los ingresos por el aprovechamiento del suelo del ámbito, donde está prevista la construcción de cuatro torres y 4.200 viviendas.



El acuerdo para recuperar la inversión adelantada por las partes no se había plasmado hasta ahora por escrito. La formalización contractual que se hizo el miércoles en el consejo de administración da garantías así a las administración de que recuperan lo invertido.





Para las obras del jardín



El ayuntamiento de València empezó a pagar su parte correspondiente (40 millones) del préstamos sindicado el año pasado. El consistorio debe pagar todos los años siete millones de euros. El plazo de carencia del préstamo vencio en marzo de 2016.



Con este préstamo se están pagando las obras del jardín del Parque Central, del que de momento solo se está ejecutando la primera fase, la que no está afectada por las infraestructuras ferroviarias pendientes.



En el convenio firmado por las tres administraciones en la pasada legislatura para financiar la operación urbanística el consistorio se compromete a aportar, entretanto el parque central no genere los aprovechamientos esperados, 40 millones de euros en anualidades de siete millones, lo que representa el 25% del total del préstamo de 300 millones de euros concertado en 2008 con el BBVA, el Banco Santander, Bankia y el ICO y refinanciado en 2014.



El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, aseguró este miércoles que la intención en la reformulación del convenio que dará cobertura a las obras del parque se buscará el máximo aprovechamiento del suelo a fin de minorar las aportaciones que hagan las tres administraciones.