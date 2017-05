Un nuevo asalto al colegio mayor Luis Vives refuerza la okupación

La ocupación ilegal del colegio mayor Luis Vives se reactivó ayer tras el asalto de alrededor de 40 jóvenes a sus instalaciones y la introducción de al menos diez de ellos en su interior. Puede decirse que fue un refuerzo y un relevo, pues los dos jóvenes que permanecían en el edificio desde el primer asalto del 1 de mayo aprovecharon el momento para abandonar el edificio. La Universitat, sin embargo, mantiene su política de impedir la entrada de personas y estudia el ofrecimiento del juzgado de personarse en la causa o pedir el desalojo de los ocupantes, cosa que por el momento no ha realizado. El documento, de hecho, les llegó a media mañana de ayer.



La primera ocupación del colegio Luis Vives, joya del racionalismo valenciano sin uso desde 2012 por problemas estructurales, se produjo el pasado 1 de mayo con la entrada de alrededor de 20 jóvenes en su interior y la constitución de «La ingovernable», un «espai alliberat» que pretende convertirse en centro social. Un día después, otros veinte jóvenes intentaron unirse al grupo, pero la intervención de los vigilantes de seguridad, dos de los cuales resultaron heridos, impidió su entrada. La mayoría aprovecharon para huir y quedaron cuatro.



De estos, dos han salido voluntariamente esta semana y, al parecer, entró otro, pero en cualquier caso, la ocupación parecía acercarse a su fin, pues sólo les permiten la entrada de comida y no les resulta posible abrir el edificio como centro social, que es lo que allí se pretende. Un fuerte dispositivo de seguridad, con un mínimo de 5 agentes, se lo impide.



Ayer, sin embargo, el movimiento «okupa» dio un nuevo golpe de efecto y revalidó sus aspiraciones de hacer del Luis Vives un centro liberado y abierto. Sobre las 7 de la mañana, alrededor de 40 jóvenes, perfectamente organizados, irrumpieron por la parte trasera del edificio, formaron un pasillo de seguridad y colaron por una ventana a diez de sus miembros. Al mismo tiempo, abandonaban el edificio los dos o tres jóvenes que quedaban dentro, con lo cual se ha producido un reforzamiento de la ocupación y un relevo de los ocupantes. Según explicaron los propios vigilantes, el jefe de seguridad les dijo que no se enfrentaran a ellos para que no hubiera violencia o heridos como la otra vez. La Universitat, en cualquier caso, mantiene su política de asedio al edificio. Además de incrementar el número de vigilantes, ha doblado el vallado del edificio. Ayer por la mañana, un camión llevó más valla de obra.



Lo que no tiene decidido es si atiende el ofrecimiento del juzgado de pedir formalmente la personación en la causa o el desalojo del colegio. Según fuentes de la entidad, el escrito del Juzgado número 2 les llegó a media mañana de ayer y ahora se estudiarán todas las posibilidades.



Hasta ahora, la Universitat ha optado por evitar la confrontación con los okupas. Ni ha pedido el desalojo, ni se ha personado en la causa, ni ha impedido la entrada de víveres en el edificio. Únicamente mantiene rodeado el edificio para que no entre nadie más y la ocupación vaya perdiendo fuerza hasta desaparecer. De hecho, los jóvenes tienen la promesa de que si abandonan el edificio voluntariamente no serán retenidos.