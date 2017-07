Fuset garantiza la seguridad en el recinto de Viveros donde murió un operario

El concejal de Cultura Festiva en el Ayuntamiento de València, Pere Fuset, ha asegurado este miércoles que la seguridad está "garantizada" en el recinto de los Jardines de Viveros en el que se desarrollan los conciertos de la Gran Fira de Juliol, al tiempo que ha apuntado que su programa "continúa en marcha" tras el accidente mortal de un trabajador que montaba las gradas.

"El recinto de la Fira es seguro y cumple los requisitos", ha indicado el edil en la rueda de prensa que ha ofrecido sobre el siniestro, que ocurrió el 27 de junio, aunque el trabajador falleció este martes. Igualmente, ha pedido a la Concejalía de Protección Ciudadana que revise su protocolo de comunicación para que incidentes como este se conozcan cuando pasan.

Fuset, que ha expresado su voluntad de ofrecer "la máxima transparencia" y "toda la información", ha relatado lo que le ha costado confirmar el incidente desde que el jueves 29 de junio llegaron a su concejalía "rumores por parte de un tercero" (y pidió por escrito información a los promotores), hasta que pudo tener constancia oficial este lunes, 3 de julio, tras aparecer un comunicado en redes sociales y saber que hubo presencia policial en Viveros.

En este sentido, ha resaltado que ha "trasladado" a la concejala de Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato, "la necesidad de que se mejoren y se revisen los protocolos" de comunicación dentro la Policía Local para que si se produce un suceso de este tipo "haya una comunicación inmediata".

El mismo lunes se puso en contacto con el jefe de la Policía Local para saber si realmente se produjo esa presencia policial en el lugar. Pere Fuset ha dicho que "en un primer momento" este le dijo que no tenía constancia de lo sucedido aunque más tarde se lo confirmó y supo que había atestado del mismo día 27.

El concejal que "inmediatamente y de urgencia" el mismo lunes convocó a la Asociación de Promotores Musicales de la Comunitat Valenciana para "exigir toda la documentación e información" sobre los hechos y para que esta se la requiera a la empresa con la que contrató el montaje de las gradas. "Corresponde a los promotores explicar la contratación y las medidas de seguridad", ha manifestado, además de insistir en la "máxima celeridad" con la que ha actuado su Concejalía desde tener la comunicación oficial.



Seguridad en las gradas

El edil ha pedido "diferenciar" entre el accidente laboral y la seguridad de las gradas, que está "avalada". Ha comentado que los Bomberos Municipales determinaron que las gradas, una vez montadas, "necesitaban una modificación" de unos centímetros por un pasillo y ha dicho que esto, "que no tiene nada que ver con el accidente", se hizo.

Del mismo modo, ha detallado que desde Bomberos se ha indicado que la actividad, al no estar en el catálogo de actividades de norma básica de autoprotección, no está obligada a contar con un plan de este tipo. Sin embargo, ha expuesto que "aún así" desde su departamento, como organizadores de los actos, se elabora un programa de autoprotección que también incluye actuación ante emergencias. "Este Ayuntamiento no escatima ni un pelo en medidas de seguridad" ha dicho.

El responsable municipal ha asegurado también que en las gradas se ha sido "exigente" y que "hasta que no han cumplido con toda la normativa no se han abierto" al público, algo que se hizo el pasado lunes. "Queda demostrada su seguridad", ha reiterado. Pere Fuset ha descartado que el consistorio tenga responsabilidad en lo sucedido y ha dicho que se han hecho las consultas pertinentes a los servicios jurídicos municipales al respecto.

"No hay contratación por parte del Ayuntamiento de las gradas. Por tanto, no hay expediente de contratación porque el Ayuntamiento no contrata. Quien hace la contratación es un tercero", ha aseverado.

No obstante, ha trasladado de nuevo a la familia del fallecido el "apoyo y colaboración" del consistorio, como también hizo este martes cuando la visitó en el Hospital La Fe, donde estaba ingresado el trabajador hasta su fallecimiento.

Preguntado por las circunstancias del siniestro ha pedido "ser prudente" y ha afirmado que "lo está investigando la Policía", por lo que ha remitido al atestado correspondiente. Por los datos que le ha trasladado la familia, Fuset ha apuntado que se produjo "a dos metros de altura", sobre las 20.30 horas y que "se cumplían las medidas de seguridad".



Equipos de protección

Por su parte, los organizadores de los conciertos de Viveros han expresado su "más sentido pésame" por la muerte del trabajador y señalan que están investigando y recopilando datos en respuesta al requerimiento del Ayuntamiento de València. Según sostienen en un comunicado, la Policía Local determinó en las primeras diligencias que el accidente no fue por ausencia de medidas de prevención porque la empresa había suministrado los equipos de protección individual.

Asimismo, han confirmado la seguridad de las tribunas para "tranquilidad" de aquellas personas que hayan adquirido localidades para las próximas actuaciones. Al respecto, recalcan que tienen el certificado final de instalaciones eventuales y reúnen las condiciones técnicas y de seguridad exigidas.

En esta línea, apuntan que el diseño y configuración de estas gradas fue supervisado por especialistas de empresas con las "máximas garantías" y que las instalaciones del recinto pasaron la supervisión de la subunidad de planes de emergencia del consistorio. Además, disponen del Plan de Autoprotección y un informe de Bomberos con la verificación de las condiciones técnicas de prevención y protección contra incendios.



Explicaciones "insuficientes"

Sin embargo, desde el grupo municipal popular se considera que las explicaciones de Fuset son "insuficientes porque ha dejado muchas incógnitas sin resolver" y ha sido "incapaz" de aclarar si los promotores del montaje de la grada --la Asociación de Promotores de la Comunidad Valenciana-- tenían una resolución del expediente del Ayuntamiento que abrieron para que se les autorizara la instalación en un jardín público con el de Viveros.

De acuerdo con el portavoz del PP, Eusebio Monzó, sin esa resolución de autorización de ocupación del espacio público, "la asociación no podía haber iniciado el montaje de la grada, lo que sería muy grave" y ha exigido que el alcalde, Joan Ribó, haga una comparecencia pública para dar la información completa sobre lo sucedido.

Monzó ha criticado el "apagón informativo" de este accidente, que ignora si obedece "a la descoordinación y la mala relación entre Anaïs Menguzzato y Pere Fuset, o a que alguien decidió que no se conocieran los hechos hasta casi pasada una semana".

Por otra parte, desde CGT han denunciado los hechos y las condiciones "de precariedad" que se viven en este y otros sectores, con jornadas laborales "largas y penosas" y cree que, hasta que se aclare todo, se trata "posiblemente" de un caso de "negligencia" de las normativas laborales, al tiempo que ha lamentado la "indiferencia" de promotores y consistorio en este caso.