Menguzzato asegura que la Policía Local cumplió el protocolo en el accidente laboral de Viveros

La concejala de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de València, Anaïs Menguzzato, ha defendido este miércoles que la Policía Local cumplió "estrictamente" lo que establece el protocolo en el caso del accidente laboral de Viveros, en el que falleció un trabajador que montaba las gradas de los conciertos, y ha replicado al edil de Cultura Festiva, Pere Fuset, que este cuerpo de seguridad no es "un gabinete de comunicación".

Menguzzato se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a Europa Press, al ser preguntada por la comparecencia pública de Fuset para dar explicaciones sobre el accidente laboral, que trascendió este martes, y sobre el que el edil ha pedido a la Concejalía de Protección Ciudadana que revise su protocolo de comunicación para que siniestros de este tipo se conozcan cuando pasan.

Al respecto, la edil responsable de Policía Local ha defendido que los agentes cumplieron "estrictamente" con lo que dicta el protocolo, que es realizar el atestado y comunicarlo a la Policía Nacional y la autoridad judicial. "Es nuestro trabajo y los hicimos", ha dicho, y ha puntualizado: "No somos un gabinete de comunicación".

Así, ha negado que en este caso haya un problema de comunicación en el consistorio sino que considera que el "problema real" es que existe una empresa "que se ha contratado para un evento de montaje por parte de la Concejalía de Cultura Festiva", y en el transcurso de esa actividad ha fallecido un trabajador.

La edil ha subrayado que la responsabilidad se deberá dirimir en el juzgado con el contratista y ha resaltado que Fuset, según ha reconocido en la rueda de prensa ofrecida, "desde el jueves sabe" que se había producido un accidente y ella no recibió "ninguna llamada" por este hecho. "No me preguntó ni jueves ni viernes y no dijo nada hasta el lunes por la noche", ha insistido.

Además, a su juicio, lo normal es que la empresa con la que había contratado Fuset le hubiera informado a él del siniestro, del que la Policía Local tuvo conocimiento por el 112, como muchos otros casos de los que suceden en Valencia.

"Yo no he contratado ni subcontratado", ha recalcado Anaïs Menguzzato, para insistir en que no tiene ninguna relación con esta cuestión, al tiempo que se ha preguntado por qué el edil de Cultura Festiva "lo sabía y no dijo nada hasta el lunes por la noche" y el sentido de la rueda de prensa.

"No hay ningún problema de comunicación del Ayuntamiento como tal. El problema es que ha fallecido un trabajador de una empresa contratada por la Delegación de Cultura", ha reiterado.