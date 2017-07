Peris convoca un concurso para sustituir a Monterde y acallar a los críticos de su partido

El concejal de Innovación y segundo teniente alcalde del Ayuntamiento de València, Jordi Peris, anunció ayer la convocatoria de un concurso "de libre concurrencia" para la elección del nuevo gerente de la Fundación InnDEA y las Naves tras el cese de Rafael Monterde, aprobado ayer por el patronato de la citada fundación. La destitución por procedimiento sumarísimo fue aprobada con la abstención del PP y los votos a favor de Compromís, PSPV, València en Comú (marca blanca de Podemos) y Ciudadanos. Peris intenta aplacar así a los críticos de su partido y deja caer a Monterde pese a no estar imputado, tras conocerse los correos electrónicos que le relacionan con la trama del caso Cooperación y el desvío de fondos para el Tercer Mundo.

A Peris y a Monterde, compañeros del departamento de proyectos de ingeniería de la Universidad Politécnica antes de pasar a la vida pública, les han llovido las críticas en estos dos años de gestión por los procesos de contratación de personal afín en las Naves e InnDEA. Con este concurso abierto para elegir al gerente, un cargo de confianza, Peris se protege de eventuales críticas.

Peris reconocía ayer, tras la reunión del patronato extraordinario de InnDEA, que en este proceso contra Monterde, quien ha reconocido que actuó con topo y filtrador de informaciones de la trama corrupta a los medios de comunicación, entre ellos Levante-EMV, y a formaciones políticas, ha habido "presiones políticas de todos los lados". Al tiempo que admitió que la destitución de Monterde obedece a una cuestión de "formas" dado que el hasta ahora gerente de la fundación no ha estado imputado en ningún momento. "Creo en la versión de Monterde" cuando asegura que no colaboró con la trama del ex conseller Rafael Blasco, ahora en la cárcel, "pero entiendo que las formas de esa relación hacen inviable su continuidad en las naves porque siempre daría pie a interpretaciones retorcidas".

Peris defendió la gestión de Monterde al frente de las Naves, a pesar de las críticas que le han valido por parte de algunas corrientes de València en Comú por los procesos de contratación.

Según Peris, que compareció solo y no recibió el respaldo de ninguno de sus socios de gobierno (Compromís y PSPV) "el proyecto de Monterde sigue vigente". Al término de la sesión extraordinaria y urgente del patronato el regidor responsable del área de Innovación destacó que toma la decisión de destituir a Monterde, potestad suya directa, como responsable público de la institución y en aras de garantizar su funcionamiento porque "creo que debe de funcionar al margen de todas las implicaciones políticas que se pudiesen derivar de las interpretaciones que se van a hacer del tipo de relación que Rafael Monterde tuvo con algunas personas de la trama". La convocatoria pública para cubrir la plaza que deja vacante Monterde se resolverá a primeros de septiembre, contará con un tribunal de expertos independientes que valorará la experiencia, trayectoria y conocimientos de los aspirantes a los que se les pedirá que presentan las aportaciones que harían al proyecto de Las Naves. Será de libre concurrencia para cubrir la plaza que ha quedado vacante.

El alcalde resalta "su papel en detectar la corrupción"

El alcalde de València, Joan Ribó, dijo ayer que la destitución de Monterde es una decisión de Jordi Peris dentro de sus competencias municipales y una medida que él respeta y apoya. "La figura del señor Monterde es una figura con muchas caras", añadió Ribó. "Hay cosas muy poco estéticas y hay cosas que quiero resaltar, como su papel en detectar una corrupción que ha sido importante y su papel también ha sido importante, las dos cosas son ciertas". El alcalde reveló que en los últimos días "las conversaciones con Jordi Peris han sido constantes" y "el contacto permanente para ver cómo evolucionaba el tema". El alcalde aseguró que para el equipo de gobierno "hay una línea roja" marcada por la imputación en casos de corrupción. "A Peris siempre le he dicho una cosa, si una persona es imputada por corrupción, automáticamente el Govern de La Nau tiene que decirle que se vaya. No es el caso de Monterde y siempre he dicho a Peris que tiene toda mi confianza".

Simón (PP): "Ribó y Peris no pueden eludir su responsabilidad"

La concejala del PP Beatriz Simón ha pedido al alcalde Joan Ribó y al concejal Jordi Peris que "den explicaciones" y que no aprovechen la destitución del gerente por un asunto ajeno a sus funciones en la Fundación "para dar carpetazo y de esa manera pretender eludir sus responsabilidades". Simón explicó ayer que el Grupo Popular se ha abstenido en la votación sobre la destitución del gerente de Las Naves "porque ya lo hicimos cuando fue nombrado y porque es potestad del concejal Peris, en quién deposita su confianza y en este caso en quién la ha perdido. Entendemos, por tanto, que es una confianza puramente política". La concejala popular dijo que la destitución de Rafael Monterde "no está motivada por su labores de gestión en los dos últimos años sino por algo externo y anterior a su entrada en la Fundación municipal". Además, el PP ha solicitado un patronato extraordinario "para que se dé cuenta de cómo ha sido su gestión estos dos años".

Giner (Cs): "Parece la agencia de contratación de Podemos"

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, censuró la falta de transparencia que rodea a la Fundación Las Naves tras asistir a su patronato en el que respaldó el cese del director-gerente Rafael Monterde. "Esta falta de transparencia nos lleva a la sospecha y es que parece que InnDEA haya sido el departamento de contratación de Podemos", dijo Giner, que ha recordado que desde el inicio de la legislatura ha denunciado falta de transparencia en las fundaciones controladas por Podemos. "Hemos solicitado patronatos extraordinarios ya que la transparencia ha sido muy deficiente. Valencia sufre un déficit de transparencia y regeneración y Podemos no se lo ha tomado en serio. Ha tenido una oportunidad histórica de regenerar las instituciones y Podemos no ha querido", afirmó el portavoz de Ciudadanos. Giner lamentó la ausencia del alcalde, Joan Ribó, que siempre defendió a Peris y ahora no ha dado la cara, afirma.