Un sábado de fiesta total en la ciudad

La Gran Fira de València concluye su primera semana con una de las fechas más esperadas de su calendario. Porque denominar a la jornada 'Nit de Folk' no es más que una parte del todo de una jornada en la que cultura, fiesta y folclore se irán entrelazando por mor de ese concepto de programa 'paraguas', en el que se reúnen iniciativas de todo tipo de colectivos.

La Nit del Folk tiene un carácter eminentemente municipal, porque estará protagonizado por el, seguramente, acto nuevo más sobresaliente de los que se organizaron el año pasado: el 'Sarau de la Fira' o 'Bailes Valencianos Participativos a la Fresca'. Esto quiere decir que, durante la noche de hoy, desde las diez y media, cientos de bailarines ejecutarán no una dansà, sino un repertorio de bailes variados. Pero con una particularidad: no irán vestidos de forma tradicional, sino con ropa de verano. Camisetas y polos con castañuelas. El acto se ha trasladado del viernes previo a la Gran Nit de Juliol (el 22 del año pasado) a un día temático, que tendrá como previo un taller para novatos a las diez de la noche y 'cant' a las ocho de la tarde. Pero también beberá de otros actos, como el folclore que aportarán las fiestas del Carmen, las Serenatas de la Universitat de València y otro 'cant', en este caso de las fiestas del Beato Gaspar Bono. Y como remate de la noche folclórica, la plaza de la Virgen acogerá, a las doce y media de la noche, un 'castell de pals', a la antigua.

Y es que, precisamente, ese carácter de programa «bidón» permite engrosar la oferta y hacerla más visible. Hay presencia de actos del Carmen, de San Cristóbal, del Beato Gaspar Bono pero también la fiesta de Moros y Cristianos del Marítim, que tendrá su día grande con la Entrada, que recorrerá durante toda la tarde la calle de la Reina. Este desfile, que empezará a las ocho de la tarde, incluye la participación de asociaciones de Filipinas y Bolivia.

Pero estos actos están lejos de ser los únicos de un intenso sábado, porque el Correfira, el camión-escenario, se marcha en esta ocasión al barrio de Nou Moles, a la Plaza de Roma, donde habrá, como es habitual, una actividad a las ocho y otra a las doce: Piter Pardo y Natali McPears&Mada Soul. Entretenimiento para un público más infantil y bale estilo fiestas del pueblo. Y por su fuera poco, la Plaza del Ayuntamiento cogerá toda la jornada del Día de l´Orxata.

Y como remate, el de hoy es el «super sábado» de las preselecciones. Además de las dos que tienen lugar en los Jardines del Palau (Patraix y El Carmen), también habrá desfile de candidatas, jurados, alegrías y decepciones en la Creu Coberta, Poblats al Sud y Quart-Xirivella. Con especial sabor la de los Poblats, ya que la organizará la falla más joven de la zona, la de La Punta, lo que dará un ambiente especial a este pequeño barrio.

En la jornada de domingo, el programa aminora, pero también bebe del remate de las fiestas de Gaspar Bono y de las de los Moros y Cristianos del Marítimo.

Así mismo, se celebrará a las ocho de la tarde, la preselección de La Roqueta-Arrancapins, que ayer se tuvo que aplazar ante las perspectivas de lluvia y el Correfira visitará la Fuensanta.

La Fira de València, más allá de la polémica del accidente en Viveros, es un éxito de convocatoria y, sobre todo, de reparto en la ciudad. Si las actividades en los Jardines del Palau son espectaculares (las actuaciones musicales superan ampliamente incluso la audiencia de las preselecciones falleras), los actos innovadores llevan la misma marcha. Este sí que es un tanto que se marca el concejal Pere Fuset, cuyo equipo ha hecho crecer exponencialmente un programa que en los años anteriores había ganado en revitalización, pero que ahora dispone de más de 250 actividades en casi 90 emplazamientos. "La tradición y la innovación se van a dar la mano este fin de semana, donde la cultura popular y el folclore nos van a permitir disfrutar de una intensa programación. Además, nuevamente no será sólamente en el centro de la ciudad, sino que nos extenderemos a los barrios. Nuestra apuesta es muy clara en ese sentido y el éxito del pasado año nos ha hecho doblar la apuesta por el folclore".