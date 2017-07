Bailongos de 65 años... o más

«Vamos a empezar con un pedazo de pasodoble». Es María la Portuguesa. Después «Ansiedad» «para agarraros un poquito, que luego vendrán los bailesitos, cuando el sol baje un poco». Y así, más de dos horas. Todos los martes y así desde hace nueve años. Los Jardines del Palau inician la semana, durante la Gran Fira de València, con la cita más especial. En el programa oficial se le llama «El Gran Ball de la Fira» y reúne a un centenar muy largo de personas mayores dispuestos a darlo todo. Matrimonios, simples conocidos o viudos que buscan una segunda oportunidad. Se mueven a los ritmos que selecciona el Duo Brillantina, Rafa Ross y Rosa Montañés y no paran hasta la hora de cenar o más. «Trabajamos con todo tipo de públicos, pero con las personas mayores es algo muy especial. Es un público, sobre todo, muy fiel y agradecido». Fiel, sobre todo. Muchos son los que repiten martes tras martes.

¿Cómo se consigue el poder de convocatoria? Por la fuerza de la costumbre y el boca a boca. No suelen venir en grupos organizados. Cada uno viene por su cuenta «porque saben que aquí estamos esperándoles». Y no tardan nada en ponerse en acción. El primer pasodoble saca a las primeras ocho parejas y, a partir de ahí, la particular pista de baile se llena. Algunos, informales; otros, encorbatados. Rosa Montañés, Rosa Cristal conoce a muchos de ellos. Uno le enseña el Sintrom «pero viene desde hace años». «Tratamos de cuidarlos porque nos reciben con mucho cariño». Melodías que suenan a cualquiera porque son las inmortales. «Boleros, chachachás, rumbas, pasodobles, zarzuela... hay que jugar con los repertorios para que se lo pasen bien».

«Son muy agradecidos»

Además, porque les son fieles. «Cada año preguntan: ¿Otra vez vamos a tener la Brillantina? y se sienten felices. Nunca dejes de darles lo que les gusta y los harás felices. Y a esas edades, es lo mejor que puedes hacer por ellos. Luego te vienen y te regalan lo que tienen a mano: un abanico, unos caramelos... son muy agradecidos». El dúo interpreta a Roberto Carlos, a Adamo y la pista se llena. Ayer tuvieron que parar un poco antes porque anoche había espectáculo de variedades e iba a empezar a las nueve y media. Los bailongos inmortales volverán la semana siguiente.