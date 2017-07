Ribó sobre el accidente mortal de Viveros: "La empresa no informó de la gravedad"

Ribó sobre el accidente mortal de Viveros: "La empresa no informó de la gravedad" Germán Caballero

El alcalde de València, Joan Ribó, ha criticado hoy que la empresa encargada del montaje de las gradas en los Jardines de Viveros para la Feria de Julio "no informó adecuadamente al ayuntamiento sobre la gravedad del accidente" que costó la vida a un trabajador.

Ribó ha reprochado que esa información "no llegó en tiempo y forma -al ayuntamiento- hasta mucho después".

Respecto al enfrentamiento entre las concejalías de Cultura Festiva (Compromís) y Protección Ciudadana (PSPV) por este accidente, Ribó ha afirmado: "Si hubo cierta descoordinación entre las concejalías, se debió a que la empresa tenía que haber informado de forma clara y, no solo no informó, sino que desinformó porque dio datos que no eran correctos respecto a la gravedad del accidente".

"Nosotros lamentamos cualquier accidente laboral pero lo lamentamos aún más cuando está en el terreno del ayuntamiento, una circunstancia a la que no estamos acostumbrados y que causó un poco de desconcierto", ha concluido