Ribó asegura que el problema del accidente de Viveros es de la empresa y no de descoordinación

El alcalde de València, Joan Ribó, responsabilizó ayer de la falta de información del accidente de Viveros exclusivamente a la empresa contratada para el montaje de las gradas de los conciertos, lo que supone «absolver» a la Policía Local y «desautorizar» al concejal de Fiestas, Pere Fuset, quien señaló a este cuerpo de seguridad por no haberle informado del caso y haber reaccionado tarde. El accidente de Viveros se produjo cuando uno de los operarios contratados para montar las gradas de los conciertos de la Feria de Julio cayó al suelo y quedó en muerte cerebral hasta que días después murió en el hospital.

Sólo entonces el concejal de Fiestas conoció el asunto y pidió explicaciones a la empresa, responsabilizando a la Policía Local, que había realizado el atestado, de no informarle debidamente. Eso causó un profundo malestar en la Concejalía de Participación Ciudadana, que encabeza la socialista Anaïs Menguzzato, y también en los sindicatos policiales, que entienden que la Policía Local no es una agencia de comunicación.

Se dio la circunstancia añadida de que la concejalía de Protección Ciudadana fue informada de un accidente en la calle General Elio, ubicación que no identificaron con Viveros. Preguntado sobre este asunto y ya con el asunto en calma, Ribó limitó su «insatisfacción» a la empresa que montaba las gradas, que fue la uew «no informó correctamente» e hizo que la reacción fuera tardía.

«Tenemos que lamentar cualquier accidente, pero sobre todo cuando es un accidente que está en el terreno del ayuntamiento y que es de una de las contrata municipales», dijo el alcalde, quien aseguró que las causas se están investigando por la Inspección de Trabajo.

Dicho eso el asunto de la información al ayuntamiemnto «es responsabilidad de la empresa, y nosotros lamentamos que no se informara correctamente». Respecto a las tensiones entre concejalías, aseguraque esas cosas son normales, pues «fue un fenómeno excepcional» que produjo una «conmoción» entre los responsables municipales. «Yo creo que no hubo un problema de descoordinación, el problema es que la empresa no informó al ayuntamiento. Nosotros no tenemos un accidente laboral todos los días, y eso es lo que ocurrió», recalcó el alcalde.