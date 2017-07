Ribó no teme la radicalización del grupo por la mayor presencia de Podemos

El alcalde de València, Joan Ribó, explicó ayer que Jordi Peris le comunicó personalmente su decisión de dimitir hace varios días y expresó su confianza en que la nueva incorporación no suponga una radicalización de posturas o una alteración del Govern de la Nau. El alcalde hizo estas declaraciones poco antes de que se celebrara un pleno extraordinario en el que se dio cuenta de la dimisión de Jordi Peris.

Ribó encaró la renuncia del portavoz de València en Comú con la normalidad que lo hizo, recordó, cuando se marchó el año pasado por estas fechas Joan Calabuig, portavoz entonces del Partido Socialista. «Esto es una cuestión de València en Comú y nosotros lo respetamos. Ahora, a trabajar para areglar las cosas», dijo.

El pleno extraordinario de ayer era precisamente el punto de partida para recomponer el grupo y el equipo de Gobierno. A su juicio, ahora simplemente hay que adaptarse a la nueva situación, porque «lo mismo que con peris trabajamos muy bien, estoy seguro de que con la persona que venga ahora será igual».

Confianza en Podemos

El alcalde no cree que este cambio y la mayor presencia de Podemos en Valéncia en Comú lo convierta en un socio más incómodo. «Yo valoro a Jordi Peris por su personalidad, por su manera de hacer y porque somos compañeros de profesión y había esa facilidad, pero estoy seguro de que ahora también habrá entendimiento», dijo Ribó, quien recordó que su partido ya trabaja con Podemos en la Generalitat Valenciana y otros municipios sin problema alguno. «Con Peris era muy fácil, pero eso no quiere decir que no tenga la misma relación con la persona que venga», reiteró.

En la despedida de Jordi Peris al termino del pleno municipal de ayer volvió a evidenciarse, como el día anterior, la buena relación del ya exportavoz de Valéncia en Comú con el alcalde y con los concejales de Compromís.

También con la portavoz del Partido Socialista, Sandra Gómez, quien le cogió la mano al termino de su emocionada última intervención en el hemiciclo del Ayuntamiento de València.