"Tiré las cenizas de otra persona, y otros las de mi padre"

«Tiré las cenizas de otra persona». Así lo cree, casi con total certeza, Remedios, la hija de Antonio S. P., fallecido en febrero de 2016 e incinerado en el tanatorio municipal de València, un caso que ahora investiga, tras una denuncia anónima, el Ayuntamiento de València. Según la denuncia, a esta familia le entregaron la urna de otro difunto, cuyo nombre y primer apellido coincidían, pero no el segundo. Remedios, quien asegura no saber quién ha podido enviar los anónimos, asegura que no lo puede asegurar «cien por ciento», porque en el tanatorio les insistieron en que todo había sido un error administrativo y que los restos de las urnas sí se correspondían con los de los difuntos. «Allí nos intentaron convencer y al final no denunciamos porque no teníamos la total certeza, pero siempre me quedará la duda de si los restos de mi padre se los entregaron a otra familia». «Soy creyente y esto me ha afectado mucho», añade.

Remedios explica que días después de tirar las supuestas cenizas de su padre, su hermano comprobó la documentación y vió que el nombre que figuraba no era el de su padre. «Cuando me lo dijo me dio un ataque de ansiedad», explica Remedios, quien fue varias veces al tanatorio a exigir explicaciones. Los responsables le aseguraron, y así consta en una carta de Funespaña a la que ha tenido acceso este diario, que solo fue un «error administrativo». «También me dijeron que habían despedido a la persona responsable». La familia de Antonio se puso en contacto con la del otro difunto, que también había tirado ya las cenizas (conservando únicamente un relicario fabricado con parte de las cenizas) pero no quisieron denunciar nada, apunta Remedios. Según recoge el anónimo, la otra familia afectada por el supuesto cambio de urnas se habría dado cuenta del error cuando fue a recoger la urna, al ser de un tipo distinto al contratado. El problema, según apunta el anónimo es que la otra familia ya se había llevado las de este difunto pensando que eran las suyas y ya las había tirado. La situación se arregló, siempre según la denuncia anónima, cambiando las cenizas de urna. Funespaña no desmintió ni confirmó ayer los hechos denunciados en el tanatorio.