Fábregas acepta sustituir a Peris pero sigue en el aire el reparto de concejalías

El grupo Municipal de València en Comú celebró ayer varias reuniones para resolver la crisis abierta tras la marcha de su portavoz, Jordi Peris, y lo hizo bajo la tutela de Podemos, que desde la asamblea reconstituyente del pasado mes de marzo ha aumentado su presencia en la que fue su formación instrumental para las elecciones municipales de 2015. Según distintas fuentes, al menos en la reunión del Grupo Municipal, previa a la reunión de la Mesa de Coordinación de València en Comú, estuvo presente el secretario general de la formación Morada, Jaime Paulino, que ha supervisado toda la operación. No obstante, a última hora de la noche de ayer no había resolución sobre el reparto de concejalías. Sí parece estar clara la aceptación de Neus Fábregas para sustituir a Peris.

La crisis de València en Comú se generó después de que su portavoz, Jordi peris, anunciara por sorpresa, al menos para sus compañeros, su decisión de dimitir de todos los cargos y entregar el acta de concejal, hecho que se materializó en un pleno extraordinario celebrado el pasado miércoles. Su marcha dejaba abierta la sucesión, que en buena lógica corresponde a la número cuatro de la lista, Neus Fábregas, y la incorporación de dos asesoras para cubrir a la nueva concejala y también a la hasta ahora secretaria de grupo, Áurea Ortiz, que anunció su dimisión conjuntamente con Peris. También quedaba en el aire el reparto de concejalías.

Ayer, por tanto, era el día para solucionar estas cuestiones y, al menos, así se intentó. Después de intensos contactos matinales, a las tres de la tarde se reunió el grupo municipal de València en Comú en el Ayuntamiento de València, reunión a la que, según distintas fuentes, asistió el secretario general de Podemos, Jaime Paulino.

En esa reunión estaba previsto que se resolviera la sucesión de Peris, la incorporación de nuevos asesores, que podrían ser más de dos al haber una plaza vacante, y el reparto de las delegaciones, ya que la ahora portavoz provisional del grupo, María Oliver, aseguró que habría al menos algunos «retoques».

Y una vez celebrada esa reunión estaba previsto que se celebrara una reunión de la Mesa de Coordinación de València en Comú para que la formación validara los supuestos acuerdos adoptados en el seno del grupo. En ese foro Podemos ya propuso la sustitución de Peris por Oliver como portavoz municipal, desencadenando la última crisis de la formación y colmando el vaso de la paciencia de Peris.

Éste ha atribuido directamente a Podemos la responsabilidad de lo que llamó «fracaso» de València en Comú por sus injerencias en la formación prácticamente desde el principio y sobre todo desde la asamblea reconstituyente del pasado mes de marzo.

Intensas negociaciones

Las negociaciones ayer, en cualquier caso, no debieron ser fáciles, pues desde la formación y en contra de lo anunciado por la mañana, no se informó de nada. Este periódico pudo saber, en cualquier caso, que Neus Fábregas ha aceptado ser la nueva concejala en sustitución de Peris. Fábregas está enfrentada a su ahora compañero Berto Jaramillo desde que éste trató de destituirla como asesora por problemas de afinidad.

Pero no quedó resuelto el reparto de las concejalías, una cuestión mucho más compleja. En la actualidad, María Oliver se encarga de Vivienda, Educación, Juventud, Acció Cultural y Patrimonio Municipal, mientras que Jaramillo se encarga de Cooperación al desarrollo, Transparencia y Gobierno abierto. También es el representante de València en Comú en la Diputación de València. Por su parte, Jordi Peris se encargaba de Calidad Ambiental, Energías Renovables, Innovación y Gestión del Conocimiento, Participación Ciudadana y Acción vecinal.

Ahora, al encargarse Oliver de la portavocía, todo apunta a que dejará algunas de sus competencias para que las asuman sus otros compañeros, lo mismo que ocurrirá con la delegaciones de Peris. Según dijo María Oliver, habrá cambios seguro y se intentará que la nueva concejala, Neus Fábregas, asuma competencias en las que ya ha trabajado como asesora estos dos años. De esa forma no se verán afectados los proyectos que ya están en marcha.