Reflexiones sobre bombas gens

Al visitar la exposición el pasado sábado sobre la historia de Bombas Gens, he constatado algunos aspectos que no se muestran ni comentan en los audiovisuales y paneles expositivos, provocando un lógico y legítimo malestar por tamaña insensatez.

Considero inusual, y completamente al margen de los criterios que suelen recomendarse por expertos de reconocida solvencia y profesionalidad, que los máximos responsables del actual Centro de Arte Bombas Gens obvien el estado de abandono y degradación que ha padecido el conjunto industrial Art Decó Bombas Gens, gracias a la negligencia y desidia de sus diversos y legítimos propietarios (y de la propia Administración) silenciándose de manera tan obscena la labor emprendida por diversas entidades (Cercle Obert de Benicalap y Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural Valenciano) y su repercusión.

Por ello, en varias entradas, vamos a ir colocando cientos de fotografías y enlaces a noticias y denuncias que hemos formulado, a fin de que se pueda tener una visión global, de la lucha emprendida en estos años.

No entendemos los criterios que se han establecido para obviar estas luchas, así como también nos sorprende que se oculten aspectos fundamentales de la lucha vecinal, que han permitido sensibilizar y recuperar el singular conjunto Art Decó de Bombas Gens.

Es nuestra misión lograr que estos aspectos se conozcan, respeten y valoren por todos, incluso por los actuales propietarios del Centro de Arte Bombas Gens, aunque somos plenamente conscientes de que no vamos a obtener jamás ningún reconocimiento oficial o privado por todo nuestro trabajo y esfuerzo en favor de la conservación de nuestro legado patrimonial.

La exposición sobre la historia del antiguo conjunto industrial, que actualmente se puede contemplar en el Centro de Arte Bombas Gens de Marchalenes se encuentra incompleta y muy sesgada, al no hacerse constar las causas y consecuencias del incumplimiento legal y negligencia mostrada por los diversos propietarios y de la propia Administración.

Me imagino que los impulsores de la exposición sobre los avatares históricos padecidos por la antigua fábrica de Bombas Gens, desconocen los criterios fijados por el Ministerio de Cultura y el ICOM, a la hora de diseñar y planificar exposiciones museísticas. No seré yo el que les recuerde como se deben emplear esos instrumentos y recomendaciones, pues me consta que son excelentes profesionales.

Allá ellos si han olvidado algunos aspectos esenciales para que el visitante pueda tener una visión y un conocimiento más completo, riguroso e integral de la historia del citado conjunto industrial de Marchalenes.

Es hora de hacer justicia; por ello, desde nuestro espacio virtual, procederemos a recordar y rendir homenaje a la intensa y sistemática lucha por evitar la destrucción del ahora Centro de Arte Bombas Gens, que goza de la categoría de Bien de Relevancia Local.

Dicen que es de bien nacidos ser agradecidos, pero no aprovecharemos la ocasión para manifestar nuestro desagrado y extrañeza al comprobar que los únicos que no han sido invitados a la inauguración del Centro de Arte hemos sido los que hemos estado denunciado, en tiempo y forma, las ocupaciones, incendios, vertidos de basuras, plagas, negligencias...

Quedan las hemerotecas y un inmenso archivo fotográfico (que será entregado a una institución nacional, en vista de que la propia Fundació Per Amor a l'Art no muestra interés alguno) a fin de que puedan todos los que así lo estimen, tener acceso y conocer en profundidad y con rigor la metodología, causas y motivaciones empleadas para sensibilizar y abordar los problemas de abandono, degradación y ruina de nuestras señas de identidad más peculiares y singulares.