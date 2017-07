Novo «sospecha» del contrato en la Reina y alcaldía les acusa de «desconocimiento»

El concejal del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de València, Alfonso Novo, aseguró ayer que la tramitación del concurso para adjudicar la redacción del proyecto de remodelación de la plaza de la Reina «sigue bajos sospecha».

Así, Novo aseguró que «Ribó oculta el expediente y no da explicaciones, lo que hace que se extienda la sombra sobre la duda sobre el cambio que se hizo de los pliegos por indicación de un asesor del alcalde. Por motivos que desconocemos el proyecto no lo podrá redactar el arquitecto que ganó el concurso organizado por el Colegio de arquitectos en 1999, a pesar de las intenciones que se deducen de las maniobras del expediente».

Por contra, detallaron que la adjudicación va para la empresa que «presentó la segunda oferta económica más ventajosa para el Ayuntamiento».

Desde alcaldía, respondieron sobre la presunta ocultación del expediente que «parece mentira que Alfonso Novo sea concejal. Debería saber que las licitaciones que está en pleno procedimiento de adjudicación no pueden ser accesibles por una cuestión obvia: durante el proceso de licitación la información es tremendamente sensible, se debe proteger el proceso. No tienen acceso ni los concejales de gobierno». «El señor Novo tendrá acceso al expediente cuando el procedimiento haya finalizado y se haya formalizado el contrato», añadieron.

«El concejal Novo muestra un desconocimiento total del proceso de contratación, lo cual es preocupante para una persona que fue portavoz de grupo hasta su imputación por un caso grave de corrupción y su posterior destitución como portavoz. Los pliegos se elaboran por los técnicos, son aprobados por la Junta de Gobierno y a partir de ahí nadie puede modificarlos, ni un asesor, ni un alcalde», sentenciaron las mimas fuentes.