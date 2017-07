Los escolares de València tendrán el 'macropuente' de diciembre y 'minisemana' fallera

El Consejo Escolar Municipal (CEM) de València ha fijado hoy los tres días no lectivos que puede incluir en el calendario escolar del próximo curso 2017-18. Estas tres jornadas sin clase permitirán articular la "minisemana" fallera, ya que se ha decretado como no lectivos el jueves 15 de marzo, día de la "plantà" infantil y el viernes 16. El tercer día sin clase será finalmente el jueves 7 de diciembre, lo que posibilitará crear un "acueducto" de cinco días sin clase al ser festivos el miércoles 6 de diciembre, día de la Constitución, y el viernes 8 por la celebración de la Inmaculada Concepción.

El curso arrancará en todas las etapas educativas desde Infantil (3-5 años) hasta Bachillerato y FP el próximo 11 de septiembre y finalizará el viernes 22 de junio en los colegios de Infantil y Primaria. Cuatro de los siete festivos nacionales o autonómicos del próximo curso escolar permiten hasta tres posibles puentes de varios días sin clase si los Consejos Escolares Municipales (CEM) destinan a estos menesteres los tres días festivos no lectivos que pueden distribuir.

Los tres festivos nacionales y autonómicos que no permiten puente el próximo curso son: el 9 d'Octubre, que cae lunes; Todos los Santos, pues el 1 de noviembre este año es miércoles; y el día de San José, pues el 19 de marzo de 2018 es lunes.

El primer puente posible para el próximo curso seria el del Pilar, pues el 12 de octubre es jueves. Dicho día habrá clase en la ciudad de València. El segundo es el «acueducto» que se puede tender entre el miércoles 6 de diciembre, Día de la Constitución, y el viernes 8, festividad de la Inmaculada, que es el por el que ha optado el CEM de València por una diferencia de sólo dos votos. El tercero y último es el día del Trabajo, el 1 de Mayo, que será martes, que al final no tendrán los escolares del "Cap i Casal".

El Ayuntamiento de València, aunque aún no ha aprobado el calendario laboral de 2018, suele destinar sus dos festivos locales no laborables a sus dos copatronos: Sant Vicent Màrtir y Sant Vicent Ferrer. Este último se celebra el segundo lunes de Pascua y siempre es no lectivo al coincidir con el último día de las vacaciones de escolares de Pascua.

Sant Vicent Màrtir se celebra en una fecha fija, el 22 de enero, que en 2018 cae en lunes. Por tanto València no podrá destinar dicho festivo a que no haya clase el día de la "plantà" infantil como ha sucedido este año al caer la fiesta vicentina en domingo. Por esta razón, el Consejo Escolar Municipal de València ha renunciado a dos de los tres puentes posibles para colocar los dos días que necesita para Fallas.

El debate en la reunión de esta mañana se ha centrado, tras descartar el puente del 12 de Octubre, a la hora de elegir entre el puente de diciembre o el del 1 de Mayo, declarando no lectivo el lunes 30 de abril, se ha centrado en términos educativos y de conciliación familiar. Por un lado, a propuesta del Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament (Stepv) se ha valorado que el último trimestre del curso apenas tiene días festivos y sería bueno desde el punto pedagógico que los escolares tuvieran un descanso en este último tramo del curso y por otro lado la conciliación familiar, pues muchos padres van a tener el puente de diciembre. Al final se ha sometido a votación cuál de los dos puentes era el más adecuados y se ha descartado declarar no lectivo el lunes 30 de abril por 8 votos a 6.

Tampoco se ha que optado por forzar este tercer puente al solicitar a la Conselleria de Educación la medida extraordinaria de alargar el final de curso un día más, como ya se autorizó en el pasado curso 2015-16. Esto supondría que los niños de Infantil y Primaria acabaran el próximo curso 2017-18 el lunes 25 de junio, el día después de Sant Joan, en lugar del viernes 22, algo que según fuentes del CEM no tendría sentido desde el punto de vista pedagógico.