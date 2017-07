El ayuntamiento vuelve a suspender a Urbem como urbanizador en Benimaclet

La Comisión de Urbanismo aprobará el próximo lunes la suspensión, por segunda vez, como agente urbanizador del PAI de Benimaclet de la promotora Urbem. El ayuntamiento retiró a Urbem la condición de urbanizador al haber transcurrido varios años sin desarrollar este PAI, uno de los más antiguos de la ciudad y ubicado en la frontera de la ciudad con la huerta de Alboraia, donde había proyectadas varias torres con 1.300 viviendas. La promotora, que ha superado un concurso de acreedores, recurrió la anulación en los tribunales y ganó recuperando así la condición de agente urbanizador. Ahora se sabe que el ayuntamiento ha vuelto a activar el proceso de revocación de dicha condición subsanando el defecto de forma que motivó la anulación por parte del juez de la resolución que quita la condición de urbanizador a Urbem.

Durante los años de la crisis y parón inmobiliario estos solares han funcionado como huertos urbanos. Los vecinos presentaron al ayuntamiento una propuesta para rediseñar la urbanización de esta bolsa de suelo con propuestas, entre ellas, los huertos urbanos, que ahora el Govern de la Nau quiere que el nuevo agente urbanizador incorpore en la medida de lo posible y respetando el aprovechamiento urbanístico del sector.

La comisión de urbanismo también rechazará el próximo lunes la solicitud del urbanizador del PAI de Benimaclet de rechazar la derogación por haber transcurrido el tiempo previsto sin que el sector haya sido desarrollado.

La propuesta del urbanizador de 2003 preveía la construcción de 1.300 viviendas distribuidas longitudinalmente a lo largo de la ronda norte (y calificadas como una auténtica muralla por urbanistas y vecinos). La propuesta vecinal, respaldada incluso por las universidades, propone llevar las viviendas a los extremo del parque con alturas progresivas que faciliten la integración con la zona verde. La idea es integrar la ciudad con la huerta y recuperar caminos y acequias. El alcalde, Joan Ribó, instó este martes a los urbanizadores a incorporar las propuestas de los vecinos. Algo que ahora podría negociarse con un nuevo agente urbanizador.

Tal como informó este diario, en el PAI de Benimaclet se ha producido en las últimas semanas un cambio de propiedad. El Santander ha vendido su parte del suelo a Metrovacesa, que junto con Urbem suman más del 50% del suelo necesario para convertirse en agente urbanizador.

El dueño de Urbem, José Pastor, se ha mostrado partidario de buscar una solución negociada con el ayuntamiento para el desarrollo de esta bolsa de suelo estratégica, entre cuyos pequeños propietarios se encuentra la familia de la ex concejala del PP María José Alcón.

La política del actual concejal de Desarrollo Urbano, Vicent Sarrià, es desbloquear las bolsas de suelo pendientes de desarrollar en la ciudad, tanto en las zonas de expansión urbana como Benimaclet como en el centro histórico, donde está facilitando la expropiación por terceros de solares cuyos dueños no pueden y no quieren desarrollar.