La Fira vende 183 entradas de la Batalla de Flores entre 14.358 peticiones

La Batalla de Flores ha acabado por convertirse en un problema de índole organizativo. Porque, ahora mismo, la demanda para asistir supera ampliamente a la oferta. O, por lo menos, la que tiene prisa por asegurar un puesto porque sabe que hay pocos. Estar un par de horas en un recinto semiprivado, contemplar un desfile y después participar en el lanzamiento de flores, sea o no por efecto contagio de la Tomatina, se ha puesto en valor de forma exponencial. El caso es que el festejo con el que se cerrará la Gran Fira de València demostró su poder de convocatoria con la puesta a la venta por vía telemática de la primera tanda de palcos. Desaparecieron en un visto y no visto. Y mientras los agraciados no hacían ostentación de haberlas conseguido, las redes sociales bulleron de quejas e insatisfacción.

Y alertado seguramente del enfado, el concejal Pere Fuset compareció ayer en la presentación de la Gran Nit de Juliol con los datos de esa mañana: «para 183 ventas hubo 14.358 conexiones simultáneas en el servidor». Ni el hecho de contratarse este año a Servientrada (la empresa número uno en ventas on line) impidió el colapso. «Acabó formándose una cola de más de 750 terminales y, lógicamente, se acabaron pronto, en dos horas» (aunque no son pocas las voces que dicen que, muy poco después de empezar, ya no había opción alguna).

El otro plan para adquirir entradas raya en la inhumanidad: la cola en las taquillas, a la que no se está dispuesto a dar protagonismo: el año pasado empezó cuatro días antes y hay personas que le ven un especial gusto en estar horas y horas al sol. Pero no será el caso más que para un porcentaje menor. Entonces, ¿qué solución hay?. «La venta on line es lo que se hace en cualquier evento de este tipo. Aunque es cierto que la demanda ha sido al nivel de un concierto de U2. También es verdad que las entradas son para seis personas y que no son pocos los que, queriendo ir al mismo palco, lo intentan individualmente para tener más suerte». Fuset no descartó emplear el modelo futbolístico en el futuro, que consistiría en «solicitar las entradas, asignar un número y sortear».

El lunes 24 se venderá la segunda tanda, con 182 nuevos palcos a la venta.

Es verdad que el año pasado la venta en taquillas demostró ser innecesario estar cuatro días a la intemperie. «Todos los de la cola adquirieron y sobró. Cuando corrió la voz de que había entradas a la venta, se agotaron». El futuro podría estar en la experiencia piloto de este año, en el que habrá más de 400 entradas en grada, la llamada «Tribuna», que no tiene derecho a flores. «Se pondrá algún cubo como cortesía, nada más». No en vano, lanzar y recibir objetos, en este caso flores, desde una grada portátil a altura puede ser hasta peligroso, con lo que esa grada sería para público sólo contemplador. Es el caso del Corso Zendert, el desfile de carrozas de flor que se celebra en Holanda, que no incluye lanzamiento de flores.

Cruce de reproches Fuset-Crespo

El caso es que el debate político también se coló. Pere Fuset presumió de la cantidad de palcos que hay a la venta para el público en comparación a sus antecesores. «Este año hay 425, mientras que con el gobierno del PP había 217 y lo que hacían era quedarse con muchos para ellos, para sus familiares. Nosotros hemos duplicado la oferta para el público».

Y el popular Félix Crespo hizo sangre con el colapso técnico: «Una vez más, y ya van tres, se producen multitud de incidencias y problemas en la compra de los palcos, se repite la improvisación, falta de previsión y desorganización», además de denunciar que «la empresa que se ha encargado de la venta, cobro y recaudación on line de los palcos no ha sido aún contratada por el Ayuntamiento de Valencia. A día de hoy no hay resolución de adjudicación».