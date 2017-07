Ribó reprende a Grezzi por las bromas sobre Blesa: "Mis padres me enseñaron a respetar a los muertos"

El alcalde de València, Joan Ribó, ha admitido este viernes que no le han gustado los tuits del edil responsable del área de movilidad en el Ayuntamiento de València, Giuseppe Grezi, sobre la muerte del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa. "No me parecen positivos y lo quiero decir con mucha claridad. A mí mis padres me enseñaron que a los muertos se les había de respetar y, por tanto, no me parecen positivos", ha señalado.

Así lo ha indicado Ribó a los medios de comunicación, al ser preguntado por los mensajes en Twitter que publicó Grezzi en los que se refería a la muerte del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa en los que apuntó: "El saqueo español está unido al uso de la escopeta: La caza (Carlos Saura), La escopeta nacional (Berlanga)" y lo acompaña con la etiqueta #Blesa y dos carteles de las películas mencionadas.

Al respecto, Ribó ha indicado que este mismo viernes ha hablado con el edil y le ha apuntado que esos mensajes no le parecen "positivos". "Lo quiero decir con mucha claridad. A mí mis padres me enseñaron que a los muertos se les había de respetar y, por tanto, no me parecen positivos", ha puntualizado.

No obstante, ha indicado que las declaraciones de Grezzi "no son en ningún momento insultantes, forman parte de sus manifestaciones personales y en ningún momento están vinculadas al Ayuntamiento". "Que a mí no me gustan está claro, pero no pienso tomar ninguna medida de ningún tipo porque pienso que no toca", ha señalado Ribó.

A su juicio, cada uno tiene "sus planteamientos y su libertad personal" independientemente de que a él le gusten o no. En cualquier caso, ha reiterado que han sido unas manifestaciones que no le han gustado porque "cuando una persona ha muerto lo que se tiene que hacer es como hace la justicia y, a partir de ahí, tener en cuenta si los posibles herederos tiene que pagar lo que han de pagar", ha zanjado.