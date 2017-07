Fuset: "La ayuda a Lo Rat no puede ser para pagar nóminas a familiares"

El pleno municipal de ayer estuvo protagonizado en buena medida por cuestiones relacionadas con la cultura festiva. En concreto, por dos interpelaciones sobre las ayudas a Lo Rat Penat y sobre el montaje de gradas en los Conciertos de Viveros, que se tradujeron en un simple intercambio de pareceres entre quienes preguntaban y quienes respondían.

La primera de ellas fue abanderada por Fernando Giner, quien se quejó de la reducción de las ayudas a Lo Rat Penat. Recordó el portavoz de Ciudadanos que esta entidad forma parte del expediente presentado a la Unesco como una de las entidades actoras de la salvaguarda de elementos de la fiesta. «No sólo se la asfixia, sino que a cambio se destina a actos independentistas».

La interpelación iba dirigida a Joan Ribó, pero quien contestó fue el edil Pere Fuset (para enfado de Giner). El titular de cultura festiva le recriminó «que recupere un conflicto identitario superado» y dijo al respecto que «yo, con el dinero municipal dedicado a fiestas, pago fiestas. No pago nóminas de familiares de la entidad. Nosotros cubrimos todos los premios de Lo Rat Penat, incluyendo las Cruces de Mayo, los Miracles o incluso los llibrets. Lo que no vamos a pagar es una sede, teléfono, bolígrafos, carpetas o nóminas. La gestión ha de ser honrada y transparente y lo que no tiene sentido es que la ayuda no vaya a las fiestas. Y por contra, ahora se apoya a entidades que siempre han estado excluidas o se dan más ayudas, como a las fallas, bandas de música o artistas falleros.

Nuevo debate sobre las gradas

También fue Pere Fuset quien respondió a la interpelación del popular Félix Crespo, que materializaba la batería de críticas vertidas durante los días anteriores sobre la instalación de las gradas en Viveros para los conciertos. Habló el edil popular de una «mala tramitación administrativa y ausencia de seguridad jurídica. La peor tramitación que se ha hecho». No se refirió en ningún momento al accidente mortal acaecido durante dicho montaje, al que Fuset sí que se refirió «porque en cuanto supimos lo que pasó nos pusimos a disposición de la familia» y defendió la correcta tramitación del montaje.

La interpelación estaba condenada a acabar sin acuerdo alguno, con Crespo exigiendo «un informe de los servicios jurídicos» para determinar a qué tramitación estaba sujeto «y que se asuma», a lo que Fuset le respondió que «ese ya lo tiene usted», entrando en un debate de calidades: «la Fira de Juliol se había convertido durante los últimos años en una fiesta anodina y en decadencia de la que se enteraban cuatro y acaban participando dos. Eso ha cambiado. Ahora es una apuesta».