Vilar dice que el debate del «bou embolat» es una «concesión a los ultraanimalistas»

El concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de València, el socialista Ramón Vilar, que evitó votar con el equipo municipal de gobierno que preside Joan Ribó la prohibición del ejecutivo a acoger en la ciudad celebraciones de «bou embolat» o el»bou en corda», considera que el debate abierto en torno a estas cuestiones en instituciones como el consistorio es «una concesión innecesaria a posiciones ultraanimalistas». Vilar, que destaca en una entrevista con Europa Press su conocida condición de taurino, indica que este tipo de cuestiones no responden a posicionamientos políticos ni a asuntos de gestión municipal sino a «un posicionamiento cultural»

Así, explicó que su decisión de no votar la prohibición del «bou embolat» o del «bou en corda» junto al resto del equipo de gobierno de la ciudad fue respetada por sus compañeros y no ha ocasionado problemas ni en el seno del ejecutivo local ni en el grupo municipal socialista. Asimismo, apunta que no ha sido difícil mantener esa postura.

El también secretario de Coordinación y Organización del PSPV en la capital decidió el pasado año ausentarse del pleno del Ayuntamiento durante el debate del punto en el que se abordó la prohibición de los citados festejos que el equipo de gobierno respaldó. Igualmente, el pasado mes de julio se ausentó de la sesión plenaria mientras se debatía la propuesta de la oposición para respaldar el manifiesto de apoyo a los festejos taurinos que rechazó el equipo de Ribó.

«Se respetó la decisión las dos veces porque entienden que es un posicionamiento cultural. No es una cuestión que esté dentro de los pactos de gobierno y no está en contra del posicionamiento del PSOE ni del PSPV. Entiendo que si hubiera que votar un crédito a la Empresa Municipal de Transportes tendría una disciplina de voto porque eso sí que es una cuestión de gestión municipal»,planteó. «Esto es un posicionamiento cultural. Y diría más, es una concesión innecesaria a algunas posiciones ultraanimalistas». Vilar se refirió a los argumentos dados por los antitaurinos sobre el estrés que sufren los toros en los festejos de los que son protagonistas, a lo que señala que «evidentemente, el animal se estresa» pero «como los humanos se estresan todos los días», por lo que estima «un absurdo» esas razones.



Tiro y arrastre

Ramón Vilar se refirió también a las competiciones de tiro y arrastre de la Comunitat Valenciana y a las críticas del Partido Animalista Pacma por «maltrato animal». El concejal, quien aseguró que en esta práctica existen reglas para velar por los animales, avanzó que si se presentara en el pleno del ayuntamiento una moción en contra el tiro y arrastre también se ausentaría para evitar rechazarla.