València planea ampliar la playa para perros porque su uso crece un 32 %

El Ayuntamiento de València se planteará de cara a 2018 ampliar la playa para perros de Pinedo o habilitar un nuevo tramo en El Perellonet debido al éxito que está consiguiendo la zona abierta hace dos años junto al puerto. Según datos ofrecidos ayer por la concejala de Medio Ambiente y alcaldesa accidental, Pilar Soriano, la cifra de usuarios en julio del año pasado solicitaron una estaca para su perro fue de 5.083, mientras que en 2017 se ha elevado hasta los 6.715, lo que representa un 32 por ciento más.

Soriano señaló que se descarta habilitar una zona de perros en las playas del norte porque son playas adaptadas, pero sin embargo dejó abierta la posibilidad de hacerlo en el Sur. «Tal vez El Perellonet podría acoger una zona para perros, aunque habría que ver la convivencia con los deportes acuáticos, pero posiblemente la opción más viable sería la de ampliar la de Pinedo un poco. Hay que esperar a hacer balance a final de la temporada de estival y si así lo consideráramos, habría que pedir permiso a Costas para ampliarla e informes a dos consellerias», señaló la edil de Compromís. Soriano recordó que para mantener las condiciones del espacio, la Policía Local hace controles y comprueba que los perros tengan microchip y la tarjeta sanitaria. Además señaló que la PlatjaCan «da un servicio a la ciudadanía en una zona de playa que no tenía un uso común por su proximidad al puerto y al espigón». La concejala de Medio Ambiente considera que este año el ayuntamiento ya ha reforzado su apuesta por la PlatjaCan tras ampliar la temporada de baño para perros en 15 días más durante el mes de junio.

La responsable de las playas de la ciudad asegura que su servicio ha recibido «más peticiones» para ampliar la zona de baño para perros que quejas por ponerla en marcha, registradas porque hay usuarios que bañan a sus mascotas fuera de la temporada permitida.

Soriano despejó cualquier duda sobre el higiene de la area y el buen estado del agua. Así explicó que se encuentra «en perfecto estado de limpieza porque hay bolsas dispensadoras» y los análisis del verano pasado confirman un «nivel excelente» de la calidad del agua. La última muestra, de la primera semana de agosto, indicaba también que la calidad del agua en todas las playas de la ciudad, incluida la PlatjaCan, continúa siendo la más alta.



Soriano: «Pinedo es bandera azul»

Por ello, Pilar Soriano reiteraba ayer que no comparte los motivos por los que una playa con espacio dedicado a los perros no puede ondear la bandera azul, como es el caso de Pinero, que la lucía hasta que el consistorio decidiera habilitar este espacio para las mascotas hace dos años. «No comprendemos que se pierda la bandera azul por dar este servicio, aunque acatamos y no poder izarla, pensamos que en años futuros se cambiará esta normativa. En todo caso los usuarios deben saber que Pinedo es una playa de bandera azul», señalaba la concejala.

La edil recordó también que muchos turistas que viajan con su mascota y demandan este de instalaciones, y que al final «compensa» mantener la zona de perros en la playa de Pinedo «porque damos un servicio a la ciudadanía que puede disfrutar tanto de la playa como de sus perros».