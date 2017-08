Ribó contempla una tasa turística en València

El alcalde de València, Joan Ribó, se ha mostrado abierto a la posibilidad de implantar en la ciudad una tasa por pernoctaciones o turística, aunque considera prioritaria la aplicación de una legislación estatal para "tratar el tema seriamente". En cualquier caso, cree que no se debe de aplicar a nivel autonómico porque "cada municipio es un mundo" y que debería ser "diferente" entre hoteles y apartamentos.

En declaraciones a los medios este jueves, Ribó ha realizado así una "llamada al Gobierno" para que la ordenación de los apartamentos turísticos se legisle "de forma adecuada" y lo puedan implantar los ayuntamientos y comunidades autónomas.

En el caso de València, aunque ha negado la existencia de "una situación de alarma como en Barcelona o Mallorca", ha señalado que los apartamentos y el turismo que generan "ocasionan al Ayuntamiento un aumento de servicios". Servicios que, en su opinión, "se tendrían que pagar mediante una tasa como hacen los ciudadanos normales".

El primer edil ha explicado que ha trasladado esta cuestión a los responsables de Turisme de la Generalitat Valenciana y que comparte con ellos que la tasa "no se debe aplicar a nivel autonómico" porque "cada municipio es un mundo". Sí ha abogado "plantear si es para todos (los establecimientos) o específica".

En este sentido, ha insistido en la importancia de que repartir los beneficios que genera el sector. "Los apartamentos turísticos no generan mucha ocupación, un hotel sí", ha ilustrado, para mostrarse partidario a "diversificarlo" y añadir que "no quiere decir que no se fije una tasa para hoteles, pero sí que sean diferentes".

Respecto a una posible fecha en la que podría entrar en vigor la hipotética tasa, Ribó ha ahondado en la necesidad de "estudiarlo con calma" y junto a la administración autonómica. "Es algo que quieren poner ya en Ibiza o Mallorca porque no tienen pisos para médicos o profesores", ha apuntado, para reiterar que "València no está en una situación de alarma" y que el Ayuntamiento trata de "programar (medidas) para no llegar a ella".

Aunque considera que la ciudad está "muy lejos" de la situación en la que se encuentra Mallorca, ha pedido que "no por eso tenemos que despreocuparnos de ese problema". De hecho, a su modo de ver, "poner una tasa es poner freno de alguna forma".

Eso sí, ha puntualizado que "muchas veces no es cuestión de voluntad, es cuestión de imposibilidad", ya que ha puesto como ejemplo que "ayuntamiento como el de Barcelona intentan regularlo y después los tribunales lo tiran atrás".



Revisará las normas para pisos turísticos

Preguntado por la posibilidad de establecer edificios en València que solo se utilicen como apartamentos turísticos, Joan Ribó ha señalado que es algo que "estudian" conjuntamente las Concejalías de Urbanismo y Turismo, con la intención de "reforzar" la normativa actual. "No flexibilizaremos mucho, pero algunas condiciones sí", ha avanzado.

En cualquier caso, ha remarcado la importancia de que el turismo "respete las formas de vivir, ser y comportarse de los valencianos" y ha aludido a "formas de turismo que, por suerte, no han aparecido en València" --en referencia a los actos vandálicos que se han producido contra el sector en Barcelona o Ibiza--, que apuesta por "controlar".

Ribó se ha mostrado así en contra de la llamada 'turismofobia': "No tiene sentido rechazar el turismo: es la primera fuente de empleo y PIB, pero sí tenemos que regularlo, adecuarlo y diversificarlo para que sea algo que beneficie a toda la población, no a determinados sectores".



El turismo "no puede crecer indefinidamente"

Bajo este prisma, ha advertido que el crecimiento sostenible del turismo a lo largo del tiempo "es un oxímoron, no puede crecer indefinidamente". A su juicio, "habrá que llegar a un equilibrio, pero con una mejora de calidad, consumo y euros per capita".

De lo contrario, cree que "nos pasará como a Venecia: que ya no queda gente y es un parque turístico". "Eso los valencianos no lo queremos", ha remachado.