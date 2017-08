Ribó vincula la actuación de Protección de Datos en la encuesta fallera con el PP

El alcalde de València, Joan Ribó, ha rechazado la existencia de irregularidades en la elaboración de la encuesta fallera y ha negado que el ayuntamiento dispusiera de datos personales de la ciudadanía, por lo que ha tachado de "situación extraña" la polémica. "Puede ser que tenga que ver con la presidenta de la Agencia de Protección de Datos -Mar España-, que era viceconsejera del PP en Castilla-La Mancha", ha afirmado en relación al requerimiento del órgano estatal.

Ribó ha explicado que el Ayuntamiento de València ha enviado ya el primer informe de alegaciones al requerimiento de la Agencia de Protección de Datos por un posible uso de datos de carácter personal de los encuestados.

Tras revisar él mismo el informe, ha ironizado con que el consistorio está "a punto de enviarlo a todas las empresas sociológicas para que vean lo que puede pasar, el primero el CIS -Centro de Investigaciones Sociológicas-". "Si hicieran lo mismo que el ayuntamiento, el CIS estaría en aviso de expediente", ha aseverado.

Por tanto, ha manifestado que le "llama la atención que algo que es práctica habitual y continua en toda España, de todas las empresas que hacen encuestas de todo tipo" haya motivado este requerimiento, "cuando el ayuntamiento no tiene ni los datos".

El mandatario ha calificado la polémica de "situación extraña" y ha añadido que "puede ser que tenga que ver con la presidenta de la Agencia de Protección de Datos, que era viceconsejera del PP en Castilla-La Mancha".

"No podemos utilizar datos que no tenemos"

Sobre un posible uso de datos personales, Ribó ha insistido en que el Gobierno local no puede "hacer caso" al requerimiento de Protección de Datos porque no ha "tenido nunca" esta información de los encuestados, que "ha utilizado la empresa en un fichero separado y no ha pasado al ayuntamiento".

"No podemos utilizar unos datos que no tenemos, es una imposibilidad", ha manifestado, por lo que entiende que "se pueden pedir, pero da lo mismo".

Por tanto, preguntado por si la Concejalía de Cultura Festiva ha hecho algo mal en la elaboración de la encuesta, ha recalcado que el departamento que dirige Pere Fuset -presidente de la Junta Central Fallera- ha "hecho lo mismo que el CIS". "Si el CIS ha hecho alguna cosa mal, el Ayuntamiento de València también", ha subrayado.

No entiende el "alboroto"

Joan Ribó ha asegurado así que no entiende la polémica generada y ha reiterado que se han utilizado "métodos absolutamente normalizados en España por todas las empresas".

"El problema principal del alboroto es que no entendemos el alboroto, sí sabemos que es interesante. Mira quién lo arma y sabrás de dónde viene; mira quién es la presidenta y sabrás de dónde vienen los temas", ha zanjado.