Cs culpa a Ribó de los módulos en el Santo Angel

Fernando Giner denunciaba ayer que el Ayuntamiento ha retrasado la eliminación de los barracones del colegio Santo Ángel de la Guarda. «Las obras en el colegio Santo Ángel de la Guarda, comprometidas para el segundo semestre de 2016, dependen de la consellería de Educación pero, previamente, el Ayuntamiento debía acondicionar el solar y lo ha hecho este verano. El motivo, reconocido por escrito a preguntas de Ciudadanos, es que no han tenido voluntad política de hacerlo ya que no habían reservado dinero para la obra», denunciaba Giner y recordaba que en junio de 2016 «Ribó votó en contra de la moción presentada por Ciudadanos para declarar a Valencia ciudad libre de barracones». Giner ha recordado que las obras del colegio 103, también comprometidas para el segundo semestre de 2016, siguen sin iniciarse. Respecto a este centro que el curso pasado graduó a su primera promoción que ha estudiado íntegramente en barracones, Giner ha denunciado la situación de este centro y ha asegurado que "las propuestas que hemos hecho en el colegio 103 para, por ejemplo, que los niños tengan sombra en el patio han sido solucionadas con una carpa en el patio de los menores. Es decir, después de dos años de tripartito, de gobierno de Ribó, nos encontramos con unas instalaciones educativas precarias y en pésimas condiciones para nuestros hijos en la ciudad de Valencia".Respecto a la rueda de prensa ofrecida por la concejala de Educación, María Oliver, en la que ha reconocido que las listas provisionales del cheque escolar y las ayudas de material escolar no se conocerán hasta el 18 de septiembre, Fernando Giner ha dicho: "Vuelven otra vez a llegar tarde. El año pasado, las escuelas infantiles ya tuvieron que girar el recibo de septiembre sin contar con las ayudas y este curso, otra vez, los padres desconocen cuánto les va a costar la escuela infantil".