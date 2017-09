El Colegio público de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Nº 103 del barrio de Penya-roja, el único integramente en barracones en toda la ciudad de València, inició ayer su décimo curso en aulas prefabricadas con la perspectiva de continuar en lo que ya son sus eternas instalaciones provisionales «como mínimo al menos este curso y otro», explicaba ayer con resignación Raquel Lafarga, presidenta del AMPA de esta escuela de 420 alumnos.

Las familias del CEIP Nº 103 ya no se creen las promesas de la conselleria de Educación del tándem Compromís-PSPV, que el último anuncio que les ha hecho, apunta Lafarga, es «empezarán a construir el colegio a principios de 2018», casi un año y medio después de lo previsto en el Plan de Infraestructuras Educativas que el Consell de Botànic presentó a principios de 2016 para acabar con los barracones.

La promesa de comenzar la construcción del colegio antes de que terminará 2016 saltó por los aires tras los 9 meses que tardó el ayuntamiento en tramitar la licencia de obras, no sólo por la falta de personal en el área de Urbanismo sino también por el retraso en la llegada desde Madrid de los informes de Seguridad Aérea y del ente gestor de la red de ferrocarril, la ADIF, dado que el solar del nuevo colegio, junto al polideportivo de la Cross, está en la zona de afectación aeroportuaria y en la reserva de 20 metros de la vía a Barcelona.

Ahora hace un año, Educación prometió al AMPA que el colegio se empezaría a construir entre marzo y abril de 2017, algo que tampoco se ha producido pues el consistorio no concedió la licencia de construcción hasta enero pasado y el concurso público no se licitó hasta el dos de mayo. No obstante, los incumplimientos en el CEIP Nº 103 ya vienen de lejos, pues el anterior Consell del PP tampoco llevó a cabo su postrer compromiso de licitar antes de las elecciones mayo de 2015 las obras.

Cinco meses después de la licitación aún no se han abierto los sobres con las proposiciones económicas de las 36 constructoras que se han presentado al concurso público, un acto que tendrá lugar este próximo jueves. El nuevo colegio, que se construirá sobre una parcela de 14.000 m2, ha salido a concurso por 8.487.839,77 euros (IVA incluido). La obra incluye un perfil de 9 unidades de Educación Infantil, 18 unidades de Primaria, comedor escolar y vivienda para conserje. El plazo de ejecución es de 18 meses, de ahí que el AMPA estime de que si la construcción empieza en enero, el traslado al nuevo colegio no se produzca hasta dentro de dos cursos, en el 2019-20.



