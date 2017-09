El PP critica que las escuelas infantiles de Mestalla y Massarrojos siguen sin abrir

El concejal del Grupo Municipal Popular, Cristóbal Grau, lamentaba ayer que el curso escolar arranque en la ciudad de Valencia, «por tercer año consecutivo, con equipamientos educativos cerrados por la desidia y el abandono del Gobierno municipal, siendo los vecinos quienes, una vez más, sufren en su vida diaria el sectarismo del tripartito». Las Escuelas Infantiles de Mestalla, situada en la calle Periodista Ros Belda, y Massarrojos tendrían que haber abierto sus puertas en septiembre de 2015 si no fuera por la decisión del tripartito, adoptada nada más llegar a la Alcaldía, de paralizar el procedimiento de contratación de su gestión indirecta que estaba en sus últimos trámites en el momento del cambio de gobierno tras las elecciones, según Grau.

Desde entonces, explicaba ayer Grau, «ambas Escuelas Infantiles permanecen cerradas sin justificación alguna, pues si lo que querían era optar por otro modelo de gestión han tenido tiempo más que suficiente para haberlo puesto en funcionamiento. Por eso, la única explicación posible del abandono de estas instalaciones es que son equipamientos construidos por el anterior gobierno del Partido Popular, lo que pone de manifiesto una vez más el sectarismo del Tripartito en perjuicio de los vecinos».

«Es manifiesto el desinterés de Ribó por estos equipamientos, que le llevó el pasado mes de junio a cederlos gratuitamente a la Generalitat, sin ni siquiera exigir a cambio su inmediata puesta en funcionamiento», aseguraba Grau. «Y desgraciadamente todo hace pensar que la renuncia a exigir su apertura inmediata se va a mantener indefinidamente», proseguía. Así se desprende de la respuesta del Gobierno municipal a las preguntadas formuladas al respecto desde el Grupo Popular en el Pleno del pasado mes de julio, «contentándose con decir que ambas Escuelas Infantiles ya quedan fuera del ámbito competencial de la concejalía de Educación del Ayuntamiento de Valencia». Al cierre de estos dos equipamientos se une el abandono de las obras de la Escuela Infantil Municipal de la calle Diputada Clara Campoamor, paralizadas desde finales de 2015, enfatizaba.

Grau criticaba también que «el Gobierno municipal renuncie desde ya, a principios del mes de septiembre, a que las familias de la ciudad puedan cobrar antes de que acabe este año las ayudas municipales para material escolar correspondientes al 2º ciclo de educación infantil». En la convocatoria aprobada el viernes, además de recortar el presupuesto de estas ayudas de 500.000 ? (curso 2016/2017) a 370.000 ?, se asume que no se pagarán hasta 2018, insistía el edil popular. En relación con la nueva web del Servicio de Educación presentada hoy, Cristóbal Grau ha destacado que "en el Grupo Popular apoyamos cualquier iniciativa para modernizar la gestión," pero ha puntualizado que "lo que no puede en ningún el tripartito es perder de vista el verdadero cometido que tiene el Ayuntamiento en materia educativa como es, entre otras funciones, que las los colegios y las escuelas infantiles estén abiertas y listas para funcionar."

En relación con la nueva web del Servicio de Educación presentada hoy, Cristóbal Grau ha destacado que "en el Grupo Popular apoyamos cualquier iniciativa para modernizar la gestión," pero ha puntualizado que "lo que no puede en ningún el tripartito es perder de vista el verdadero cometido que tiene el Ayuntamiento en materia educativa como es, entre otras funciones, que las los colegios y las escuelas infantiles estén abiertas y listas para funcionar."