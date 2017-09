Fuera Túnel vuelve a pedir hoy la pacificación real de la avenida Pérez Galdós

La instalación de una radar informativo en el túnel Pérez Galdós –en el que se indica a los conductores a qué velocidad van– no es suficiente para el Colectivo Fuera Túnel, que sigue reivindicando una pacificación real de la avenida Pérez Galdós. El ayuntamiento planea en el horizonte una remodelación total de este gran eje, cuyo coste estimado estaría entorno a los 7 millones de euros. Sería una obra que se ejecutaría por fases y, de momento, en los pasados presupuestos participativos se aprobó que se saque a licitación la redacción del proyecto, aunque no se ha tramitado todavía este concurso.

Aprovechando que se pone en marcha la Setmana de la Mobilitat Sostenible, Fuera Túnel convoca hoy a la ciudadanía a pedalear en una marcha ciclista por los alrededores del túnel de Pérez Galdós. La concentración de bicicletas será a las 10:30h en el Mercado de Abastos (C/ Alberic) y partirá a las 11h para reivindicar «la necesidad de reducir el tráfico motorizado y mejorar las condiciones ambientales en las Av. Pérez Galdós y Giorgeta». La «bicicletada» concluirá a las 11:30h con un almuerzo de sobaquillo en la esquina de C/Cuenca con Av. Pérez Galdós y con talleres que visibilicen la contaminación que respiran los vecinos de estas avenidas. Colectivos como València en Bici se han sumado a esta iniciativa.

Desde Fuera Túnel recuerdan que por las Av. Pérez Galdós y Giorgeta circulan 68.000 vehículos diarios. «En la mayoría de los casos se rebasa el límite de velocidad en ciudad, provocando que se superen amplia y continuadamente los límites legales de contaminación acústica y de gases contaminantes», explica el colectivo. «Además, el Real Decreto Ley 1/2013 sobre accesibilidad, establece que la anchura peatonal nunca podrá ser inferior a 1,80 metros, algo que no se cumple en las aceras de estas avenidas», lamentan desde el colectivo.

Fuera Túnel también recuerda que el pasado día 26 de abril con motivo el Día Internacional de Concienciación Sobre el Ruido, solicitó al Ayuntamiento de València que declare Zonas Acústicamente Saturadas las avenidas Pérez Galdós y Giorgeta, pero no ha recibido ningún tipo de respuesta.El colectivo ciudadano destaca que hasta la fecha «sólo se ha implementado parcialmente una de las medidas inmediatas para reducir la contaminación acústica y ambiental de todas a las que se comprometieron los concejales del Movilidad Sostenible y Urbanismo, Giuseppe Grezzi y Vicent Sarrià en las reuniones mantenidas en junio y septiembre de 2016».

Lo que no podrán hacer

Desde Fuera Túnel lamentaron ayer que por segundo año consecutivo que el Ayuntamiento de València no haya permitido el corte del túnel durante una hora para realizar talleres y actividades in situ acerca del futuro de las avenidas.Proyectaban crear un espacio con actividades para los vecinos durante esa hora sin tráfico. «Las actividades canceladas y que no podrán disfrutar los vecinos son una exposición de los impactos en la salud de la contaminación, mural participativo, montaje de una pista de patinaje, y actividades y juegos para niños.