Pedaladas por la inclusión

Transitar en bicicleta por las avenidas, calles y plazas más emblemáticas de la ciudad y hacerlo, además, sin tener que ir esquivando coches, autobuses, peatones o motos es un placer que no ocurre todos los días y que se convirtió, de hecho, en una de las principales motivaciones de las más de 10.000 personas que ayer participaron en la XXI edición del Día de la Bicicleta que se enmarca, además, en la Setmana de la Mobilitat de 2017. Así, sobre el asfalto valenciano, grupos de amigos, familias con niños y, en definitiva, todo tipo de personas, cubrieron 7,5 kilómetros del recorrido, con salida y llegada en el paseo de l´Albereda y bajo el lema «Pedalegem per la inclusió social».

La gente, que había salido a las 10 de la mañana, empezó a llegar sobre las 10.45 h. a la meta y ahí las caras de felicidad y las felicitaciones mutuas eran continúas. Sí, porque como indicaba el concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi: «Personas de todas las edades han querido disfrutar de la ciudad en bicicleta y hacerlo de una forma festiva. Porque esto es, ante todo, una celebración».

Y vaya si lo fue porque esta edición, organizada, una vez más, por la Fundación Deportiva Municipal y con el patrocinio principal de El Corte Inglés, respondió a todas las expectativas en una jornada matinal donde el clima también acompañó. Entre los participantes, las valoraciones eran bastante positivas tanto de este tipo de eventos -que muchos pedían «que se hagan más veces»- como con el compromiso por adaptar, cada vez más, València para las bicicletas. De este modo, Antonio y Santiago Sánchez, que montaban un tándem de la ONCE, indicaban que «la ciudad se adapta muy bien a la bicicleta, aunque nos gustaría que hubiera iniciativas así más a menudo». En la misma línea se expresaba el vecino José González: «Hay muchos eventos para correr a pie, y no tantos para las bicicletas. Pero antes no había nada y ahora, al menos, se van haciendo cosas en este aspecto».

Más conciencia colectiva

Otra reivindicación muy recurrente ayer, y siempre que uno habla con cualquier usuario de bicicleta, es la empatía y el respeto mutuo entre todos los que transitan por la ciudad, sea del modo que sea. Ayer era un día para reivindicar también este aspecto como lo hacía, por ejemplo, José Luis Ballester: «Ahora veo un poco de caos. Por mi trabajo, me muevo mucho en coche por la ciudad y veo que todavía es complicado el engranaje entre la bicicleta, el coche, la moto... Los accidentes son porque nos falta un poco de cultura normativa a todos los ciudadanos», lamentaba.

Él añadía que es partidario de que haya espacios «para todos, pero por el mismo camino no soy partidario de ello», en referencia a la tendencia a bajar los carriles bici al asfalto.

No obstante, que vayan por la acera también es un motivo de accidentes y problemáticas continuas con los peatones, como recordaba Grezzi: «Uno de los retos es hacer que el carril bici sea compatible con la circulación peatonal. Es una labor de concienciación y de respetar el paso de peatones. También de no pensar que por ir en bici se puede hacer lo que queramos. Hemos de respetar porque respetando todos hacemos una ciudad más segura y más amable», comentaba un Grezzi que había participado, como uno más, y como es habitual en él, en la marcha con su bicicleta.

Por su parte, la concejala de Deportes, Maite Girau, animaba a que esto de montar en bici por la ciudad no sea algo puntual: «El objetivo de fomentar la práctica deportiva como una práctica saludable. La bici es un medio de transporte sostenible y nos ayuda a mantenernos en forma».

Próxima marcha cicloturista

Este mes de septiembre tiene un gran protagonismo para la bicicleta porque a esta marcha de ayer hay que añadir todos los actos de la Setmana de la Movilitat y también la Marcha Ciudad de València que tendrá lugar el próximo día 30, pero que contará con actividades desde el 29. Además, la organización ya ha anunciado que acudirá el recién retirado Haimar Zubeldia. Girau animaba ayer a la gente a inscribirse y también a participar como público.

Ciudadanos pide seguridad

Por otra parte, el concejal de Ciudadanos, Narciso Estellés, cuestionó ayer el interés del tripartito por la seguridad de los ciclistas. Él dice que «lo único que ha hecho Grezzi en dos años fue entregar un folleto a las tiendas de alquiler que tienen que imprimir cuando se les acaba». Y denuncia que en mayo los accidentes de ciclistas con peatones eran ya 26 y estaban, por tanto, casi en los mismos niveles ya que en todo 2016», cuando fueron 30».